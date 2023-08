Aprenda a liberar R$ 4 mil no Nubank pelo celular HOJE

Um dos principais bancos digitais do país, o Nubank conta com mais de 70 milhões de clientes, e oferece diversos serviços para seus correntistas. O principal deles é o cartão de crédito, que pode ser concedido para os usuários com diferentes limites de fatura.

No entanto, nem sempre o limite liberado é o desejado pelos solicitantes, e, por conta disso, a instituição está possibilitando agora uma nova forma de conseguir neste limite. Isso porque, já está disponível um novo recurso no banco digital, que é destinada para as pessoas que desejam realizar um volume maior de compras no crédito.

Por meio do próprio aplicativo do Nubank, é possível solicitar um aumento do limite do cartão de crédito. Porém, nem sempre isso acaba sendo concedido, já que o aumento depende de alguns fatores que são analisados pelo banco digital. Porém, a fintech já conta com uma nova forma de fazer isso acontecer.

Aprenda como liberar até R$4mil no nubank pelo aplicativo. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como aumentar o limite em R$ 4 mil por meio do Nubank

O nova funcionalidade foi denominada como “construir limite”. É por meio dessa seção, que é possível aumentar o próprio limite do cartão de crédito no Nubank. Basta que o usuário vá até a seção “meus cartões”, clique na alternativa “reservar valor como limite”, que aparece na área do cartão de crédito, analise as condições apresentadas pelo banco digital e clique em “continuar”.

Além disso, é preciso indicar o valor do saldo em conta que deseja reservar para o cartão de crédito. O limite desse valor a ser reservado é de R$ 4 mil. Por fim, basta que o cliente do Nubank continue e finalize a operação inserindo a sua senha para acessar a conta digital.

Com essa funcionalidade, o cliente consegue o aumento de limite desejado, e não depende da avaliação do banco para isso. Portanto, caso você tenha um bom saldo em conta, é possível aderir a este recurso, que aumenta o limite para as compras no crédito.

Vantagens e funções da conta do Nubank

A conta do Nubank é um produto desenhado para quem deseja um serviço mais inteligente, transparente e simples do que as contas oferecidas pelos bancos tradicionais. Além de todas as vantagens comuns a uma conta, ela tem funções exclusivas, como as Caixinhas do Nubank, para guardar seu dinheiro em diferentes “cofrinhos” com nomes por objetivos.

Além de não pagar taxas, clientes da conta do Nubank ainda aproveitam diversas outras vantagens:

Rendimento de 100% do CDI: maior do que a poupança, mesmo com a cobrança de IR;

maior do que a poupança, mesmo com a cobrança de IR; Pagar qualquer boleto , como os de contas de luz, água, telefone e até mesmo os de compras online;

, como os de contas de luz, água, telefone e até mesmo os de compras online; Cartão com a função de débito . Se você quiser ter um cartão com a função débito ligado à sua conta do Nubank, basta solicitar o seu pelo nosso aplicativo – não cobraremos nada por isso. Explicamos melhor como você pode pedir o seu.

. Se você quiser ter um cartão com a função débito ligado à sua conta do Nubank, basta solicitar o seu pelo nosso aplicativo – não cobraremos nada por isso. Explicamos melhor como você pode pedir o seu. Investir em RDB com proteção FGC : na conta do Nubank, você pode fazer depósitos em títulos de RDB(Recibos de Depósito Financeiro), que oferecem um rendimento de 100% do CDI;

: na conta do Nubank, você pode fazer depósitos em títulos de RDB(Recibos de Depósito Financeiro), que oferecem um rendimento de 100% do CDI; Agendamento de transferências via TED ou PIX.

via TED ou PIX. Fazer transferência instantânea e ilimitada entre contas do Nubank pelo Código QR ou CPF. Se você precisa transferir dinheiro para outra conta do Nubank, o valor cai na hora.

e ilimitada entre contas do Nubank pelo Código QR ou CPF. Se você precisa transferir dinheiro para outra conta do Nubank, o valor cai na hora. Fazer transferências ilimitadas para outros bancos (TED). Não cobramos nada e nem estipulamos número máximo de transações.

para outros bancos (TED). Não cobramos nada e nem estipulamos número máximo de transações. Transferir para seus contatos mais frequentes com facilidade e mais rapidez.

com facilidade e mais rapidez. Colocar dinheiro na conta do Nubank por TED, boleto ou Pix. Com o Pix, a transferência é gratuita e instantânea.

