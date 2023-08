Quem PAGA ALUGUEL pode comemorar com esta notícia

O aluguel é, inevitavelmente uma despesa fixa no orçamento de muitas pessoas no Brasil e em qualquer parte do mundo. Em terras brasileiras, quem vive de moradia alugada sofre com o constante sobe e desce de preços, no entanto a situação pode mudar, já que com os novos reajustes, locatários que se aproximam da renovação de contrato receberão uma agradável surpresa, uma vez que o valor do aluguel pode diminuir. A seguir, veja, em detalhes, como funciona o reajuste de aluguéis, além de dicas para assinar um contrato justo para ambas as partes.

Compreender o reajuste de aluguel é primordial para evitar surpresas desagradáveis e assegurar um pagamento justo. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Reajustes estão próximos

O aluguel é uma despesa na qual muitas pessoas que não possuem condições de adquirir moradia própria precisam arcar todos os meses, fazendo parte do seu orçamento fixo. Desta forma, se faz necessário compreender o funcionamento dessa modalidade de moradia, assim como é necessário estar ciente sobre como é feito o seu reajuste, principalmente para aqueles que estão em busca de um imóvel para alugar pela primeira vez, ou precisam trocar de imóvel após eventual fim de contrato, por exemplo.

A seguir, você saberá, em detalhes, o mecanismo de reajuste de aluguel, o impacto do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e estratégias para alcançar um valor equitativo.

Entenda como é feito o reajuste de aluguel

O reajuste de aluguel normalmente se dá por conta de um índice econômico. O IGP-M é o mais utilizado, embora outros indicadores, como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), também possam ser empregados.

O índice IGP-M e sua relação com aluguel

Calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IGP-M monitora flutuações nos preços de produtos, serviços e contratos de locação em todo o Brasil. Quando o IGP-M é negativo, o aluguel pode permanecer inalterado ou até reduzir. No entanto, é essencial lembrar que a maioria dos contratos estipula que o reajuste só ocorrerá em sentido ascendente.

Negociando o valor do aluguel

Para locatários e locadores, é imperativo que tanto o valor do aluguel quanto seu reajuste sejam justos. A negociação é uma faceta integral do processo locatício. A pandemia de COVID-19 exemplificou a necessidade de renegociações em face da crise econômica, evidenciando a importância de contratos benéficos para ambas as partes.

Durante a pandemia, muitos locadores e locatários foram compelidos a reavaliar os valores de aluguel, demonstrando a flexibilidade necessária para preservar interesses mútuos.

Reflexo do IGP-M

Veja abaixo a tabela contendo o valor do IGP-M com 12 meses de acumulado, ao longo de 2023.

Locatários que se aproximam da renovação de contrato receberão uma agradável surpresa, uma vez que o valor do aluguel pode diminuir, desde que a cláusula contratual o permita. Compreender o reajuste de aluguel é primordial para evitar surpresas desagradáveis e assegurar um pagamento justo.

Lembrando que a negociação é fundamental e o IGP-M é meramente um ponto de referência. Em caso de dúvidas, é prudente buscar aconselhamento de profissionais do ramo imobiliário.

