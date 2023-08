O WhatsApp é um grande aliado durante o cotidiano das pessoas. Não é de hoje que os brasileiros usam o WhatsApp como principal meio de comunicação pessoal e até mesmo profissional. Entretanto, existem alguns recursos interessantes presentes na aplicação que muitos ainda desconhecem ou pelo menos não lembram que está presente no aplicativo. Veja abaixo algumas dessas funções e as use no cotidiano.

Poucos se lembram, mas estes recursos do WhatsApp ainda funcionam | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Poucos lembram dessas funções do WhatsApp

Existem algumas funções importantes no WhatsApp que poucos conhecem ou até mesmo lembram. Veja abaixo quais são.

Participação nos grupos: é possível restringir que pode ou não adicionar o seu contato nos grupos do WhatsApp. Basta clicar em “Configurações” e depois em “Grupos” e selecionar apenas quem pode adicionar o seu contato em grupos. Podendo até mesmo manter a opção de “ninguém”.

Marcar conversa: é possível marcar uma conversa para ler mais tarde, a fim de que não esqueça de que há uma pendência a ser respondida. Basta pressionar em cima do chat e clicar em “Marcar com não lida”.

Mensagens temporárias: é importante ter cuidado com essa opção. Muitos profissionais acabam usando ela e prejudicando suas vendas e clientes. Na parte superior direita é necessário clicar nos três pontinhos e posteriormente em mensagens temporárias e escolher o tempo. Após o período as mensagens serão deletadas.

Imagens: é possível aumentar a qualidade das imagens enviadas no WhatsApp. Muitos preferem manter o formato padrão a fim de conservar o armazenamento do dispositivo. Caso queira deixar as imagens em HD, basta ir em “Configurações” e e depois em “Armazenamento de Dados”. Posteriormente basta clicar em “Qualidade das fotos” e selecionar a desejada.

Responder mensagens: é possível responder as mensagens pela área inicial, no momento que o contato envia a mensagem é possível responder através da área de notificações. Basta clicar em responder e a mensagem será respondida em questão de segundos.

Biometria: é possível entrar no WhatsApp usando a biometria. Basta ir em “Privacidade” e posteriormente em “Bloqueio de Tela” e escolher a opção de biometria para acesso. Logo, após cada acesso no WhatsApp o usuário deverá incluir a sua biometria.

Mantenha seu WhatsApp atualizado

Para estar atento as novas mudanças e ter acesso as novas funcionalidades é importante manter o WhatsApp sempre atualizado. Para isso é importante sempre verificar na Google PlayStore ou App Store se há atualizações no aplicativo.

Isso pode ser visto através da aba de atualizações da lista. É importante sempre atualizar o aplicativo a fim de que ele esteja com as sua segurança em dia e funcionalidades ativas.

Haja vista que é importante manter o aplicativo atualizado — não somente pelas funcionalidades mas para ter certeza acerca da segurança de ponta. O aplicativo desatualizado como qualquer outro ou até mesmo sistema operacional — pode não garantir total segurança de seus usuários.

