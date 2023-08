Criminosos miram clientes do Nubank? Veja o golpe

A cada dia que passa, os criminosos estão ficando ainda mais espertos e conseguindo desenvolver novos golpes, sempre eles ficam em alerta nas tendências do mercado para que os golpes parecem ainda mais genuínos. E o novo grupo de pessoas que estão na mira dos criminosos são usuários Nubank, nos últimos dias, vários deles já foram enganados, entenda o esquema e se proteja de levar um grande prejuízo.

Criminosos estão mirando clientes Nubank para aplicar novo golpe, saiba qual é | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O golpe envolvendo o quê?

Nos últimos meses, o golpe da vez foi usar o Desenrola Brasil a fim de conseguir dinheiro dos usuários, fazendo eles acreditarem que ao pagar, iriam ter suas dívidas “perdoadas”, mas no fundo, tudo isso não passava de uma grande mentira.

E agora, a bola da vez é a Nucoin, que é a moeda digital do Nubank. O ativo em questão foi lançado há 5 meses, mas apenas agora ficou disponível para todos os usuários, quando o ativo começou a ser negociado, chegou a ter uma super valorização de 2.000%.

Por conta disso, a criptomoeda chamou a atenção de vários investidores, até mesmo de usuários que não tinham o costume de realizar investimentos. Todavia, como ela obteve uma grande fama no cenário financeiro, também decidiram comprar a moeda esperando sua valorização.

Nucoin também chamou a atenção dos golpistas

Mas infelizmente não foram apenas os investidores que ficaram atraídos pelo ativo, criminosos também. Com isso, tiveram a ideia de criar sete “moedas falsas” baseadas na Nucoin, onde os usuários compravam ela achando que estavam comprando a moeda da Nubank.

Uma dessas moedas, o NUCOIN/BUSD, da PancakeSap v2, em menos de 24 horas, chegou a movimentar R$ 30 mil, posteriormente, alcançou uma liquidez de R$ 100 mil. Mas no fundo, o ativo é o que se chama “pote de mel”, em uma tradução literal, basicamente, o sistema prende o capital dos investidores.

Com isso, apenas os criadores do contrato possuem acesso aos valores depositados. As moedas foram criadas na BNB Chain, ela é uma plataforma legítima, todavia, os criminosos fazem um mau uso dela.

Como não cair em golpes?

Não há uma fórmula mágica para não cair em golpes, mas há algumas dicas que o usuário pode seguir para que os riscos sejam menores, a saber:

Ao verificar uma boa oferta, sempre tente saber o máximo de informações sobre o assunto, jamais compre no impulso;

Caso alguma instituição financeira envie mensagem, também desconfie. Ligue para o SAC do banco para confirmar a veracidade e em casos extremos, vá até uma unidade física, caso seja possível.

Usando as dicas citadas, a probabilidade do usuário em cair em golpes é bem inferior, de fato, o principal erro da maioria dos clientes, é realizar ações no impulso.