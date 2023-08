Todos os anos milhões de brasileiros aguardam ansiosos pelos repasses referentes ao PIS/Pasep. Em razão da pandemia, os repasses acabaram atrasando em dois anos. Haja vista que normalmente o trabalhador exercia suas atividades remuneradas em um ano para receber o abono no ano seguinte. Após o atraso, este tempo passou para dois anos. Por exemplo: neste ano de 2023 foi pago o PIS/Pasep de 2021. Não sabe-se ao certo até que ano esse atraso será vigente, entretanto, tudo indica que nos próximos anos as datas sejam normalizadas novamente.

Quando você receberá os valores do Pis de 2022 Valor de R$ 1.441,00 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Grande notícia é revelada sobre repasses de 2022

Portanto, uma grande notícia foi revelada aos brasileiros acerca do PIS/Pasep 2022. Que será pago em alguns meses. Isto é: em mais ou menos cinco meses. Haja vista que os pagamentos irão começar no ano de 2024.

Entretanto, a data ainda não foi oficializada pelo Governo Federal. Isto porque há um grande problema que ainda impede a divulgação do real valor do PIS/Pasep que será pago no próximo ano.

As datas geralmente são fixadas meses antes, de maneira programática com o calendário brasileiro. Entretanto, os valores em si só podem ser divulgados após o início do novo ano — e isso por um motivo bem específico.

Os valores do PIS/Pasep são baseados no salário-mínimo. Todos os anos há o aumento do salário-mínimo brasileiro — e por esse motivo é necessário aguardar o mês de janeiro para a divulgação do novo salário e consequentemente dos valores que serão repassados para o PIS/Pasep.

Para o ano de 2024 os valores podem ser movimentados através das contas na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Lembrando que o valor máximo a ser recebido é de 01 salário mínimo e o trabalhador não poderá receber mais do que dois salários.

Qual será o valor do PIS/Pasep de 2022?

Ainda é um grande mistério, haja vista que os valores só podem ser contabilizados a partir do momento que os novos valores do salário-mínimo brasileiro são divulgados no Brasil.

Entretanto, é válido lembrar que já é possível ter uma base. Existe um cálculo usado na contabilidade do valor do PIS/Pasep 2022.

Os trabalhadores que trabalharam todos os meses do ano em 2022, irão receber em 2024 o valor cheio do salário mínimo. Caso o trabalhador não tenha exercido suas atividades remuneradas durante os 12 meses do ano será necessário se atentar ao seguinte cálculo.

Pegar o valor do salário mínimo de 2024, dividir por 12 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. A partir de então, será possível saber o valor exato a ser recebido pelo PIS/Pasep 2022.

Haja vista que é necessário estar cadastrado no programa há no mínimo 05 anos e estar com os dados atualizados do e-Rais. Caso contrário, não será possível obter os saques.

