Quem está no Cadastro Único recebeu GRANDE notícia nesta semana

A semana traz boas notícias para os beneficiários do Bolsa Família, o programa social que auxilia milhões de famílias brasileiras em situação de extrema vulnerabilidade. O governo federal anunciou que, nesta semana, serão pagas cinco parcelas do benefício com um valor adicional e atualizado.

Os pagamentos já foram liberados, beneficiando os inscritos no programa e trazendo um alívio para as famílias que enfrentam dificuldades financeiras em meio à crise econômica.

Beneficiários do bolsa família, podem comemorar com a boa notícia.

Pagamentos e Benefícios Extras do Bolsa Família

Neste mês, as famílias beneficiárias do programa receberão um auxílio extra, conhecido como Auxílio Gás, no valor de R$108 reais. Além disso, em junho, a parcela média do Bolsa Família foi de R$684 reais, beneficiando cerca de 20,9 milhões de pessoas. Os pagamentos serão feitos no intervalo entre os dias 18 a 31 de agosto de 2023.

As famílias que recebem o Bolsa Família também poderão contar com outros benefícios adicionais. Além do valor base de R$600 reais, as famílias terão direito a um acréscimo de R$50 reais para gestantes e jovens de 7 a 18 anos, e R$150 reais para cada filho com idade entre 0 e 6 anos. Além disso, o auxílio para o custeio do botijão de gás de 13 kg também será concedido.

Calendário de Pagamentos de Agosto

Os pagamentos do Bolsa Família em agosto serão realizados nos últimos 10 dias úteis do mês. Até o momento, o governo não anunciou qualquer antecipação dos depósitos do benefício. Os pagamentos estão agendados de acordo com o número final do NIS dos beneficiários. Veja a programação:

NIS final 1 – 18 de agosto – já pago;

NIS final 2 – 21 de agosto;

NIS final 3 – 22 de agosto;

NIS final 4 – 23 de agosto;

NIS final 5 – 24 de agosto;

NIS final 6 – 25 de agosto;

NIS final 7 – 28 de agosto;

NIS final 8 – 29 de agosto;

NIS final 9 – 30 de agosto;

NIS final 0 – 31 de agosto.

Vale ressaltar que os beneficiários com NIS final 2 e 7, que costumam receber às segundas-feiras, poderão sacar os valores no sábado anterior.

Como Consultar Informações sobre o Bolsa Família e Auxílio Gás

Para verificar informações sobre o Bolsa Família e o Auxílio Gás, os beneficiários podem recorrer a diversas opções:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Atendimento em agências da Caixa Econômica Federal;

Telefones 111 ou 121 (Ministério do Desenvolvimento Social).

Requisitos para Receber o Bolsa Família

Para ter direito ao auxílio, as famílias precisam cumprir os seguintes requisitos:

Realização de pré-natal;

Cumprimento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional de crianças com até sete anos incompletos;

Frequência escolar mínima de 65% para crianças de 4 a 6 anos incompletos;

Frequência escolar mínima de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Este é um momento de celebração para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Com o pagamento de valores extras e os benefícios adicionais, elas terão um importante suporte para enfrentar os desafios do dia a dia.

