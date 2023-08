Como colocar esta peça na máquina de lavar GARANTE roupas cheirosas o dia todo

Lavar roupa para algumas pessoas é um desafio, mas já escutou falar sobre o truque da toalha na máquina de lavar? É um método que ainda muitas pessoas não acreditam funcionar e, no entanto, é bem particular e gosto de cada um, porém dá bons resultados quando é feito da maneira certa.

O que queremos destacar hoje é a técnica para ter roupas perfumadas, coisa que para algumas pessoas é difícil, sempre reclamam que jogam amaciante, mas que o cheiro não fica na roupa. Leia o texto abaixo para conhecer esse truque e não sofrer mais com isso.

Veja como fazer o truque da toalha na máquina de lavar. Imagem: rawpixel / FreePik

Truque da toalha na máquina de lavar deixa roupas cheirosas

Ao contrário do que todos imaginam, essa técnica é feita com coisas simples além de ser fácil de fazer, vai precisar de:

Uma pequena toalha

Um pedaço de sabonete de Marselha

Com somente esses dois ingredientes a mágica acontece. O primeiro passo é analisar se realmente a toalha que você pegou está limpa, depois umedeça-a com água morna (não deixe ela encharcada) somente um pouco úmida para que o sabonete consiga penetrar nas fibras.

Feito isso, estenda a toalha sobre uma superfície e esfregue o sabão nela nos dois lados, nessa etapa você já vai começar a perceber o cheiro subindo pelo ar. Com a toalha perfumada coloque-a na máquina de lavar junto com as outras roupas, assim que a lavagem prosseguir, a água do aparelho vai espalhar pelo sabão de Marselha nas roupas gerando uma limpeza e um aroma gostoso.

Caso esteja lavando roupas brancas, a técnica pode ser utilizada para revitalizar o branco, use sempre uma toalha branca quando for roupas brancas, e quando for roupas escuras use uma toalha da cor escura para não causar manchas.

Antes de lavar qualquer roupa é necessário ler com atenção nas etiquetas para evitar qualquer prejuízo. Esse truque da toalha é uma maneira mais simples para conseguir deixar a roupa cheirosas e exalando perfume.

As roupas são a nossa imagem, e uma roupa bem lavada, cheirosa e de aparência agradável muda muito a primeira impressão que a pessoa pode ter, vai mostrar uma pessoa mais cuidadosa e atenciosa.

