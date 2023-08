Desconto de R$ 300 no orçamento foi programado para quem está nesta lista

Foi confirmado que ainda neste mês de agosto haverá um desconto de R$ 300 no pagamento dos repasses para determinados beneficiários do programa Bolsa Família, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). A redução será aplicada às famílias que atualmente recebem R$ 600 do programa de transferência de renda do governo federal, e se encaixam na Regra de Proteção do Bolsa Família. Entenda mais detalhes, logo abaixo.

Muitas famílias, especialmente aquelas com crianças, têm receio de perder o Bolsa Família devido ao bloqueio. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Ministério confirma desconto em repasses

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou que haverá um desconto de R$ 300 no pagamento de agosto para determinados beneficiários do programa Bolsa Família.

Esta redução será aplicada às famílias que atualmente recebem R$ 600 do programa assistencial e se encaixam na Regra de Proteção do Bolsa Família. Entenda, em detalhes, o que significa a nova regra, logo abaixo.

A Regra de Proteção do Bolsa Família

A Regra de Proteção, aprovada recentemente, estabelece que famílias cuja renda per capita tenha aumentado além do limite de R$ 218 por indivíduo da família não serão retiradas do Bolsa Família. Em vez disso, essas famílias terão um desconto correspondente a 50% do valor total que receberiam.

Portanto, as famílias que atualmente recebem R$ 600 terão um desconto de R$ 300 aplicado no repasse.

É importante destacar que o valor do desconto varia com base na renda da família. Isso ocorre porque o repasse é influenciado pelo número de membros na família e pela elegibilidade para benefícios adicionais do programa. Dessa forma, famílias com repasses mais substanciais também terão descontos mais significativos. Por exemplo, uma família que recebe R$ 900 pode sofrer um desconto de R$ 450.

Um aspecto fundamental a ser mencionado é que a proteção fornecida pela Regra de Proteção é válida por dois anos. Após esse período, as famílias que continuarem a ter uma renda per capita superior ao limite estabelecido serão retiradas do programa. Além disso, os beneficiários cuja renda exceder R$ 660 por pessoa da família em 2023 serão removidos automaticamente, uma vez que não se enquadram nos critérios da Regra de Proteção.

Quanto devo receber neste mês?

O valor do repasse do Bolsa Família é determinado com base no tamanho da família e na renda compartilhada entre seus membros. Cada pessoa na família contribui para o valor total do repasse. Nenhuma família receberá menos do que R$ 600, a menos que esteja sujeita a descontos. Essa política visa garantir um tratamento justo para famílias de diferentes tamanhos, protegendo aqueles com menos membros.

Portanto, o valor do repasse do Bolsa Família é a soma de R$ 142 multiplicado pelo número de indivíduos na família. Veja a seguir os valores correspondentes aos diferentes tamanhos de família:



– Famílias com até quatro pessoas: R$ 600;

– Famílias com cinco pessoas: R$ 710;

– Famílias com seis pessoas: R$ 852;

– Famílias com sete pessoas: R$ 994;

– Famílias com oito pessoas: R$ 1.136;

– Famílias com nove pessoas: R$ 1.278;

– Famílias com dez pessoas: R$ 1.420.

Cronograma de Pagamentos do Bolsa Família de agosto

A Caixa Econômica já iniciou o processo de repasse do Bolsa Família, que se estenderá até o dia 31 deste mês. O cronograma de pagamento é escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar.

Na última quarta-feira (23), os beneficiários com NIS de final 4 receberam o repasse. Veja, logo abaixo, todas as datas do cronograma de pagamentos:

NIS finalizado em 1: 18 de agosto;

18 de agosto; NIS de final 2: 21 de agosto (antecipado para 19 de agosto, sábado);

21 de agosto (antecipado para 19 de agosto, sábado); NIS de final 3: 22 de agosto;

22 de agosto; NIS finalizado em 4: 23 de agosto;

23 de agosto; NIS finalizado em 5: 24 de agosto;

24 de agosto; NIS finalizado em 6: 25 de agosto;

25 de agosto; NIS de final 7: 28 de agosto (antecipado para 26 de agosto, sábado);

28 de agosto (antecipado para 26 de agosto, sábado); NIS finalizado em 8: 29 de agosto;

29 de agosto; NIS de final 9: 30 de agosto;

30 de agosto; NIS de final 0: 21 de agosto.

