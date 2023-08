Pente-fino do Bolsa Família: quem faz isso não deve correr riscos

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) tem realizado verificações nas informações cadastrais antes dos pagamentos mensais, fazendo um verdadeiro pente-fino nos cadastros contidos no sistema do CadÚnico, podendo levar ao cancelamento permanente ou bloqueio temporário dos benefícios do Bolsa Família, caso seja identificado irregularidades que configure algum tipo de fraude. A seguir, veja as dicas para não correr o risco de perder seu benefício.

Beneficiários do Bolsa Família devem seguir regras à risca se não quiserem ter benefício bloqueado ou até mesmo cancelado permanentemente. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família segue no pente-fino

O programa de transferência de renda do governo federal Bolsa Família, beneficia, atualmente, mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, para evitar eventuais bloqueios e até cancelamentos do que benefício que podem ocorrer mensalmente, deve-se tomar alguns cuidados e se manter atentos às regras estabelecidas pelo programa social.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) tem realizado verificações nas informações cadastrais antes dos pagamentos mensais, fazendo um verdadeiro pente-fino nos cadastros contidos no sistema do CadÚnico, podendo levar ao cancelamento permanente ou bloqueio temporário dos benefícios, caso seja encontrado irregularidades que configure algum tipo de fraude.

Estratégias para evitar bloqueios e cancelamentos

A seguir, separamos por tópicos as medidas necessárias para que você não corra o risco de ter seu benefício do Bolsa Família bloqueado ou até mesmo cancelado definitivamente. Veja abaixo:

Cumprimento das Normas e Condições

É fundamental seguir as diretrizes e requisitos do programa, abrangendo fatores como renda mensal por membro familiar, saúde e educação das crianças.

Renda da família

Para receber o valor total do benefício, a renda mensal por pessoa não deve ultrapassar R$218. Caso exceda esse valor, mas permaneça abaixo de R$660, a família receberá apenas metade do benefício.

Verificação rigorosa de dados

Manter um acompanhamento constante da informação de renda no Cadastro Único (CadÚnico) é fundamental. Rendas superiores a R$661 por pessoa da família podem levar ao cancelamento do benefício.

Atendimento pré-Natal e vacinação em dia

As gestantes devem obrigatoriamente participar do atendimento pré-natal, enquanto as crianças menores de idade precisam ter todas as doses obrigatórias de vacinação.

Assiduidade Escolar

É imprescindível que crianças e adolescentes estejam devidamente matriculados e mantenham uma frequência escolar de pelo menos 60% para crianças de até seis anos e 75% para aquelas com sete anos ou mais.

Informações no CadÚnico atualizadas

É necessário atualizar as informações no CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças, como endereço, número de telefone ou composição familiar.

Cronograma de pagamentos para agosto

As famílias beneficiárias do novo Programa Bolsa Família já iniciaram o recebimento dos pagamentos referentes à rodada de agosto. Os depósitos foram iniciados em 18 de agosto e continuarão até 31 de agosto, conforme o cronograma detalhado abaixo:

– NIS com final 1: Depósito em 18 de agosto;

– NIS com final 2: Depósito em 21 de agosto (valores disponíveis no sábado, dia 19/08);

– NIS com final 3: Depósito em 22 de agosto;

– NIS com final 4: Depósito em 23 de agosto;

– NIS com final 5: Depósito em 24 de agosto;

– NIS com final 6: Depósito em 25 de agosto;

– NIS com final 7: Depósito em 28 de agosto (valores disponíveis no sábado, dia 26/08);

– NIS com final 8: Depósito em 29 de agosto;

– NIS com final 9: Depósito em 30 de agosto;

– NIS com final 0: Depósito em 31 de agosto.

Fuja do pente-fino

Em resumo, para evitar possíveis bloqueios e cancelamentos no novo Programa Bolsa Família, é imperativo aderir às regras e condições, garantir uma renda familiar adequada, manter dados atualizados no CadÚnico e assegurar o cumprimento das diretrizes relacionadas à saúde e educação.

O acompanhamento rigoroso do calendário de pagamentos também é fundamental para garantir o recebimento regular dos benefícios. Além disso, estar atento às notificações e comunicados do programa pode ajudar as famílias a se manterem informadas sobre eventuais alterações e requisitos.

