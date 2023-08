Você sabia? No mundo da medicina popular, o coentro aparece como um remédio muito usado para aliviar os distúrbios do sono. O chá feito a partir dessa planta é reconhecido por seu efeito relaxante, o qual contribui significativamente para a melhoria da qualidade do sono. A seguir, saiba mais detalhes sobre as propriedades calmantes e até sedativas do coentro e aprenda como fazer o melhor chá para ter agradáveis horas de sono.

Chá natural funciona como sedativo para quem precisa pegar no sono. | Foto: Reprodução / Pixabay

Durma como um bebê

No universo da medicina popular, o coentro surge como um remédio amplamente adotado para aliviar distúrbios do sono. O chá elaborado a partir dessa planta é reconhecido por seu efeito relaxante, o qual contribui consideravelmente para a melhoria da qualidade do sono.

Um exame detalhado publicado no Food Research International revela que os fitoquímicos bioativos presentes no coentro proporcionam não apenas propriedades ansiolíticas, mas também exibem características antioxidantes, anti-inflamatórias, analgésicas, neuroprotetoras e antimicrobianas. Essa gama de atributos faz com que o coentro seja um ingrediente de destaque na formulação de diversos tratamentos.

Leia mais: Emagrece e combate o diabetes: qual é o superalimento desconhecido?

Chá de coentro e a eficácia sedativa

Embora todos os componentes da planta possuam benefícios à saúde, as sementes se sobressaem em termos de concentração de nutrientes. Notavelmente, as sementes contêm uma substância ativa conhecida como linalol, associada à prevenção e tratamento de várias enfermidades.

Tratamento de distúrbios do sono

A eficácia da água de coentro para melhorar o sono carece de evidências científicas substanciais, porém muitos dos relatos positivos emanam de observações populares. Algumas pessoas chegam a se referir ao chá como uma “fórmula mágica” para induzir o sono reparador. Apesar disso, até o momento, apenas alguns estudos conduzidos em animais têm identificado propriedades sedativas no coentro e sua capacidade de prolongar o período de descanso.

O que explica a ação sedativa?

O efeito sedativo associado ao consumo do chá de coentro é, em grande parte, atribuído à sua capacidade de reduzir a ansiedade. Um estudo documentado no Journal of Ethnopharmacology comprovou que o extrato aquoso das sementes dessa planta possui propriedades ansiolíticas e sedativas.

Além disso, pesquisadores observaram um potencial efeito relaxante sobre a musculatura, contribuindo assim para o repouso tranquilo. Outro estudo, publicado no Natural Product Research, demonstra que o coentro exerce um impacto favorável na prolongação do sono, sem apresentar efeitos adversos significativos sobre o sistema nervoso.

Contribuição para o bem-estar geral

Uma avaliação detalhada compartilhada no Avicenna Journal of Phytomedicine ressalta que tanto as sementes quanto as folhas de coentro são fontes de atividades antioxidantes, além de possuírem propriedades sedativo-hipnóticas, diuréticas e ansiolíticas.

Leia também: Ingrediente milagroso remove as manchas de óleo rapidinho