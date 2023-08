Acetona nas panelas queimadas? Por esse truque ninguém esparava

Há segredos escondidos nas prateleiras de nossas casas que iriam surpreender até o mais experiente dos chefes de cozinha. Imagine usar uma substância que você provavelmente tem em seu banheiro, e que pode ser a solução mágica para aquele desastre que deixou sua panela em um estado lamentável.

Pois deveria começar a repensar na utilidade que a acetona tem dentro de casa. Saiba mais sobre como utilizá-la e entender por que e como aplicar acetona em panelas engorduradas, manchadas e queimadas pode ser o segredo para deixar suas panelas novas de novo.

Aprenda a tirar as marcas de uso nas panelas com acetona. (foto:divulgação)

Por que você deve aplicar acetona em sua panela queimada?

A acetona é um solvente poderoso capaz de penetrar óleos e gorduras. Isso a torna incrivelmente eficaz para desfazer manchas e marcas de queimado nas panelas, devolvendo o brilho tão desejado sem exigir muito esforço.

Passo a passo para limpar suas panelas com Acetona:

Aplique a acetona nas áreas queimadas da panela ou assadeira. Aguarde cerca de 10 segundos. Utilize palha de aço para esfregar suavemente. Se necessário, adicione mais acetona e espere por mais alguns segundos antes de continuar esfregando. Depois, lave o utensílio com água e sabão para garantir que todos os resíduos de acetona sejam removidos. Seque bem com um pano limpo.

Tipos de panelas que podem usar esse método

Este método é ideal para panelas de inox e alumínio. No entanto, evite usar acetona em panelas com acabamento colorido. Afinal, a acetona é amplamente usada para remover esmalte das unhas, e, semelhantemente, pode descolorir ou eliminar tintas em panelas coloridas.

Precauções com a Acetona:

A acetona é altamente inflamável. Sempre seque bem o utensílio antes de usar no fogo.

Use luvas ao manusear a acetona para proteger sua pele e unhas.

Mantenha a acetona longe do alcance das crianças e evite a ingestão.

Mais do que apenas limpeza de panelas

A versatilidade da acetona não se limita às panelas. Ela também pode ser sua aliada na remoção de colas adesivas difíceis dos dedos ou de etiquetas em potes. E para aquelas peças de porcelana com manchas persistentes? A acetona, junto com um pano macio, pode ser a solução! Finalize lavando com detergente neutro e seque bem.

Em resumo, a acetona é um aliado multifuncional para enfrentar diversas situações do dia a dia. Com cuidado e uso adequado, suas panelas e muitos outros itens podem voltar a brilhar como novos.

O que é acetona?

O principal membro da classe das Cetonas (substâncias orgânicas oxigenadas) recebe a denominação de Acetona (ou ainda, propanona ou dimetil-cetona).

Características físicas da acetona:

Este composto orgânico sintético tem a forma de um líquido incolor de odor característico e facilmente distinguido.

É fácil notar a presença da acetona nos salões de beleza, onde é usado na remoção de esmaltes. Basta abrir o recipiente que o contém e rapidamente o mesmo é inalado, pois evapora facilmente, além de ser inflamável (CUIDADO!) e solúvel em água.

Saiba mais: Cuidado! É por isso que sua panela de pressão pode EXPLODIR