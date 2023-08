Todo mundo faz estas coisas e nem imagem que pode colocar o celular em RISCO

Nos últimos anos, a incrível evolução tecnológica redefiniu o celular, o tornando um verdadeiro computador de bolso. No entanto, essa imersão no digital traz ‘de brinde’ a responsabilidade de adotar precauções essenciais para manter nossas informações protegidas. Com o objetivo de garantir a segurança do seu smartphone, separamos seis comportamentos que devem ser evitados. Confira logo abaixo.

Os criminosos estão usando aplicativos falsos para obter acesso ao seu celular e roubar informações pessoais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Entenda os 6 hábitos que você deve evitar

A evolução tecnológica dos últimos anos impulsionou os celulares a se transformarem em autênticos computadores portáteis. No entanto, dado que são dispositivos conectados à internet, é imperativo adotar medidas de precaução para salvaguardar nossas informações.

Com esse propósito, explicamos detalhadamente, logo abaixo, seis comportamentos a serem evitados visando aumentar a segurança do seu smartphone, assim como a privacidade dos seus dados.

1.Acessar links de origem duvidosa

Uma das formas mais comuns de introduzir malware no dispositivo é ao clicar em hiperlinks de procedência desconhecida. Sejam eles recebidos por mensagens, e-mails ou provenientes de sites suspeitos, é imprescindível averiguar a origem desse endereço eletrônico antes de acessá-lo.

É aconselhável também evitar abrir links duvidosos, pois estes podem conduzir a páginas maliciosas com potencial para subtrair informações pessoais.

2.Ignorar atualizações do aparelho

As atualizações do sistema são fundamentais para assegurar a integridade do aparelho. Os fabricantes disponibilizam atualizações regularmente para corrigir vulnerabilidades e aprimorar a segurança contra ameaças cibernéticas. Portanto, sempre que receber notificações de atualização, é recomendado instalá-las os mais breve possível.

3. Inserir dados de conta em janelas pop-up

Com frequência, somos redirecionados para janelas pop-up (aquelas que se sobrepõem às janelas já abertas pelo usuário) que solicitam informações de conta, como nome de usuário e senha. Tais janelas podem ser fraudulentas, criadas com o propósito de capturar suas credenciais. Nunca forneça dados pessoais ou financeiros em pop-ups. Entre sempre na página oficial do serviço e faça login por meio dele.

4. Não instalar um antivírus

Dado o aumento das ameaças cibernéticas, é imperativo possuir um software antivírus instalado no dispositivo. Estes aplicativos auxiliam na detecção e remoção de programas maliciosos, oferecendo também funcionalidades de proteção em tempo real. Escolha um aplicativo respeitável e mantenha sua atualização em dia para garantir a proteção do seu dispositivo.

5. Se conectar a redes Wi-Fi públicas

As redes Wi-Fi públicas são convenientes, porém, também podem ser potencialmente perigosas. São alvo frequente de hackers que procuram interceptar informações pessoais dos utilizadores. É aconselhável evitar realizar transações financeiras ou acessar informações privadas em redes Wi-Fi de acesso público.

Se a conexão a uma rede desconhecida for necessária, é recomendável utilizar uma VPN para criptografar os dados e preservar a privacidade.

6. Divulgar dados bancários

Por mais óbvio que pareça, é fundamental relembrar que nunca se deve fornecer informações bancárias ou pessoais a fontes desconhecidas. Golpes de phishing são frequentes, e os criminosos podem se passar por instituições financeiras para obter acesso aos seus dados. Verificar sempre a autenticidade do site e evitar compartilhar informações confidenciais por e-mail ou telefone é uma precaução sensata.

