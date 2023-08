Quem tiver esta nota antiga de dinheiro brasileiro pode faturar R$ 1.000 facilmente

No mundo dos colecionadores, notas antigas de dinheiro, moedas e alguns itens podem ser valiosos dentro desse mercado. O valor de uma nota de Cruzeiro pode valer mais do que apenas o valor que está explícito na cédula do dinheiro, mas é claro que depende também da condição que essa nota está.

Por mais que você possa ser uma pessoa que não colecionada esses tipos de coisas ou não conhece ninguém no seu ciclo de amigos que faça isso, entenda que muitas pessoas têm esse hobby e até mesmo estão dispostos a pagar uma quantia alta para ter dinheiro antigo ou itens antigos, principalmente aqueles que são os mais difíceis de achar.

confira as informações da nota que vale mil reais. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nota de cruzeiro pode valer muito dinheiro

Esse é um caso curioso do TikToker “Moedas Raras 1994” onde a página explica que essa nota de mil cruzeiro antiga que tem uma imagem indígena pode valer até mil reais. No entanto, na informação de um canal do YouTube que se chama “Ozzy Oliveira”, onde fez uma consulta no livro de moedas brasileiras, o item pode valer entre R$ 3 e R$ 50, dependendo do estado da nota.

O estado de conservação conta muito para os colecionadores já que estão dispostos a pagar para guardar esse item valioso em sua coleção.

Informações sobre a nota de cruzeiros

Segundo informações da Associação Amigos do Museu de Valores, essa nota em questão foi emitida no mês de maio do ano de 1990 e circulou no dia 31 de maio de 1990 até o dia 15 de setembro do ano de 1994.

Essa cédula homenageia Cândido Rondon, que foi um engenheiro militar e sertanista, que é considerado patrono das comunicações no Brasil e muito conhecido, e naquele ano comemorava o centésimo aniversário de início das atividades de exploração geográfica e implantação de linhas telegráficas em longínquas regiões, integrando o restante do país.

No outro lado da nota é um casal indígena de Karajás, que habitavam nas margens do rio Araguaia. Percebe-se que é uma nota que tem um significado um simbolismo muito forte sobre origens.

Se você tem notas antigas, até mesmo moedas, sempre fique de olho na conservação delas e busque na internet para saber o quanto elas valem, você pode ter uma grande quantia em casa e nem sabe. As vezes esse dinheiro “extra” pode vir em boa hora.

