Se você tomar água nestes 10 horários tende a ficar mais saudável

Você costuma tomar bastante água? Em meio à rotina agitada da vida moderna, a simples atitude de beber água, algo tão essencial à nossa saúde, pode ser esquecida. Por mais surpreendente que pareça, alinhar a hidratação ao nosso cotidiano, de acordo com os horários das tarefas diárias, pode trazer benefícios marcantes e garantir a ingestão adequada desse líquido vital.

Durante a atividade física, a ingestão de água é essencial. Foto: divulgação

Como devo consumir água durante o dia?

O corpo humano é, em sua maior parte, composto por água. Portanto, não surpreende que esse líquido seja tão fundamental para nossas funções vitais. Uma das recomendações é consumir, em média, de dois a três litros diariamente. Porém, a quantidade pode variar com base em diversas variáveis, como peso, idade, gênero e nível de atividade física.

Uma dica valiosa é iniciar o dia hidratando-se. Ao despertar, antes mesmo de tomar o café da manhã, consuma de um a dois copos d’água. Isso não apenas ajuda a repor os líquidos consumidos pelo organismo durante a noite, mas também auxilia na eliminação de toxinas, potencializa a queima de calorias, favorece a produção de novas células musculares e sanguíneas, e promove o equilíbrio do sistema linfático, essencial no combate a infecções.

A hidratação também desempenha um papel crucial durante a prática de atividades físicas, seja uma corrida no parque ou uma longa caminhada. É aconselhável beber água duas horas antes e duas horas após os exercícios. Durante a atividade, cerca de 200 ml a cada 20 minutos é o indicado. Isso ajuda a manter o equilíbrio hidroeletrolítico e melhora o desempenho físico.

No trajeto para o trabalho ou compromissos diários, o ar-condicionado de veículos e transportes públicos pode ser um agente desidratante. Portanto, ter sempre uma garrafinha de água à mão é uma estratégia inteligente. Se for possível, consuma entre 250 ml a 500 ml algumas horas antes de sair de casa, principalmente se o trajeto for longo.

Outro ponto importante é a manhã de trabalho. Por volta das 9 ou 10 horas, quando bate aquela fome, pode ser que seu corpo esteja sinalizando a necessidade de hidratação. Nessa parte do dia, é aconselhável já ter consumido metade da quantidade diária de água recomendada. E aqui vai uma dica prática: multiplique seu peso por 35 para determinar sua necessidade diária em mililitros.

Antes do almoço, ingerir água pode ajudar a moderar o apetite, possibilitando escolhas alimentares mais conscientes. Além disso, o consumo de água facilita a produção de saliva, essencial para uma boa digestão.

Mais dicas

Após o almoço, uma leve desidratação pode ocorrer, especialmente se a refeição for rica em sal ou se o corpo precisar de mais líquido para melhorar a digestão e absorção dos nutrientes. Ao retornar do banheiro, em qualquer momento do dia, beber água ajuda a manter o equilíbrio hídrico.

Na parte mais quente do dia, geralmente entre 15h e 16h, a hidratação é crucial para reduzir a sensação de calor e prevenir a desidratação. No final do expediente, com a diminuição da temperatura, a água pode combater sintomas de baixa umidade, como olhos e garganta secos.

E, finalmente, antes de se deitar, a ingestão de água morna, como em chás, pode ser benéfica para a digestão, além de promover relaxamento e garantir uma noite de sono tranquila.

Para aqueles mais esquecidos, há uma série de aplicativos disponíveis para celulares que auxiliam, por meio de lembretes, na tarefa de se hidratar regularmente. A tecnologia vem para somar em nossa busca por bem-estar e saúde plena. E lembre-se: seu corpo agradecerá cada gole!

