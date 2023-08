Cursos gratuitos oferecem qualificação profissional para os jovens

Hoje em dia com a popularidade e o acesso da internet para muitos, os cursos gratuitos estão fazendo um sucesso, além de dar oportunidade para se qualificar quem não tem condições de fazer um curso pago. E temos uma ótima notícia, jovens que residem em comunidades de baixa renda que tem entre 16 a 25 anos que já concluíram o ensino médio podem se inscrever no programa de qualificação Coletivo Online para conseguirem se preparar para o mercado de trabalho, lembrando que o curso é 100% digital.

Isso só foi possível através de uma parceria entre a Osceia, que é uma Organização Não Governamental sem fins lucrativos e também o Instituto Coca-Cola. Esse curo tem 1 videoaula com foco em temas:

Mundo de trabalho

Plano de vida

Planejamento financeiro

Construção de currículo

Como se preparar para entrevistas e processos seletivos.

Cursos gratuitos e qualificação

Os interessados têm até quatro semanas para conseguir assistir as videoaulas e elaborar as atividades práticas, no final do curso eles poderão ganhar um certificado de conclusão e também fazer um cadastro nas comunidades de vagas do programa além de poder se candidatar aos processos seletivos de uma rede que está em parceria com eles e tem mais de 400 empregadores.

Esse programa é essencial para jovens que querem conhecer um pouco do mercado de trabalho e receber algumas orientações para dar o seu primeiro passo em seu primeiro emprego depois de formado. O programa também permite que o jovem faça o curso em qualquer lugar, já que é online, e pelo WhatsApp.

Vale destacar que as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do link: bit.ly/COLETIVONOVAESPERANCA220221 .

Segundo informações, esse projeto já reuniu mais de 50 mil jovens formado em todo o nosso país, e deles são 70% negros e 77% são com renda familiar abaixo de 2 salários-mínimos. Atualmente o salário-mínimo brasileiro está em R$ 1.320,00.

O curso que é oferecido pela Coca-Cola Brasil contém 10 videoaulas que são enviadas pelo aplicativo do WhatsApp e que vai auxiliar o jovem e colaborar para sua preparação no mercado de trabalho. E para fazer a inscrição, logo na primeira página você encontra alguns campos que precisam ser preenchidos com algumas informações importantes como:

Nome completo

Número do celular que está utilizando para fazer a inscrição (esse número precisa ter WhatsApp)

Inserir novamente o número para confirmação

Declarar qual a sua raça/etnia e seguir para os próximos passos.

