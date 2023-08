Novo concurso público tem previsão de 440 VAGAS e boa remuneração em ministério de Lula

Concurso público aberto – O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) está prestes a dar um grande passo para o lançamento de um dos concursos mais aguardados do ano. Se você é concurseiro ou almeja uma carreira no setor público, preste atenção aos detalhes deste certame que promete movimentar o mundo dos concursos nos próximos meses.

O edital do concurso público do Ministério da Agricultura será publicado em outubro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Sua chance de prestar um concurso público

O edital, conforme informações preliminares contidas no projeto básico da seleção, tem previsão para ser publicado em outubro. O grande diferencial desta seleção será a disponibilização de 440 vagas, destinadas tanto para candidatos com formação de ensino médio quanto para aqueles com ensino superior.

Veja também: Quase 10 mil vagas? Novo concurso do INSS é luz no fim do túnel para muitos

Dentre as vagas destinadas para candidatos com formação de nível médio, haverá diversas opções de cargos. Uma delas é para Técnico de Laboratório, que contará com 40 vagas. Para almejar esse cargo, é necessário que o candidato tenha uma formação técnica em áreas variadas como biotecnologia, análises clínicas, metrologia, química, entre outras. Ainda nesse nível de escolaridade, o MAPA disponibilizará 100 vagas para o cargo de Agente de Atividades Agropecuárias e outras 100 para Agente de Inspeção. Em ambas as funções, o requisito é ter formação na área agrícola.

Já os profissionais com formação de nível superior terão a oportunidade de concorrer a um total de 200 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Agropecuário. Para se candidatar a essa função, além da formação superior, é necessário ter registro no respectivo conselho de classe da área de formação e possuir carteira de habilitação, no mínimo, categoria “B”. As áreas contempladas para atuação do auditor abrangem engenharia agrônoma, farmácia, medicina veterinária, química e zootecnia.

O processo de seleção será minucioso. Enquanto os candidatos de nível médio serão avaliados apenas por meio de provas objetivas, os futuros auditores terão que passar por um processo de três etapas. Esse processo incluirá provas objetivas e discursivas, análise de títulos e um curso de formação, que terá a duração de 45 dias.

A aplicação das provas ainda é objeto de análise por parte do MAPA. Está sendo ponderado se as provas ocorrerão em todas as capitais brasileiras ou se serão concentradas em cidades específicas como São Paulo, Brasília, Salvador, Belém e Porto Alegre.

Últimas edições

Para os que buscam referências, o último concurso promovido pelo MAPA ocorreu em 2017. Na época, foram disponibilizadas 300 vagas destinadas ao cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com foco em médicos veterinários. O processo seletivo daquela edição foi constituído por provas objetivas, dissertativas e análise de títulos.

Concluir uma seleção e integrar o quadro de servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é mais do que uma conquista profissional. Representa a oportunidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento e manutenção da agricultura, pecuária e abastecimento do país, áreas vitais para a economia e bem-estar da população brasileira.

Portanto, fique atento às próximas atualizações sobre este certame. Esta pode ser a chance que você estava esperando para integrar o setor público, usufruir de remunerações competitivas e desempenhar um papel crucial na estrutura agropecuária nacional.

Veja também: Como saber primeiro do que todo mundo quais concursos são anunciados