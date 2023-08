Como solicitar cartão do Itaú com limite de até R$ 50 MIL

O Itaú Unibanco, é uma instituição financeira que também está fazendo sucesso dentro do mercado pois tem uma base sólida de quase 100 milhões de clientes. Para complementar, o banco lançou um cartão de crédito Itaú Uniclass Signature e está sendo bastante atrativo.

Diversas pessoas têm desejo de ter um cartão de crédito e quando as instituições financeiras investem nesse tipo de serviço e dando mais oportunidades de linha de crédito para o público, isso vai se espalhando. Esse cartão de crédito não oferece apenas crédito, mas também uma lista de benefícios. Veja o motivo de você ter um cartão de crédito do Itaú Unibanco.

o que você precisa ter para conseguir um cartão do Itaú com limite de R$ 50 mil. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cartão do Itaú Uniclass

Já imaginou ter um cartão de crédito com um limite super alto podendo chegar até R$ 50 mil? É isso mesmo que você leu, o Cartão Itaú Uniclss Signature pode te oferecer essas condições, e para melhorar esse cartão ele não tem anuidade, ou seja, a pessoa que tem esse cartão pode usar à vontade, sem pagar anuidade e ainda ganha benefícios.

Outro ponto que não podemos deixar de mencionar é que a pessoa pode compartilhar vantagens desse cartão com até 3 adicionais sem nenhuma taxa, ou seja, seus amigos ou familiares podem desfrutar desses benefícios com você.

Benefícios do cartão Itaú

Tecnologia

A tecnologia hoje em dia não veio somente para máquinas, o Itaú também quis aproveitar isso com os clientes e junto com a Tag Itaú o cliente vai conseguir passar por pedágios e estacionamentos de forma automática e não tem taxa mensal, O pagamento também será por aproximação em suas compras, tudo isso devido a NFC (Near Field Communication).

Proteção

Quem tem esse cartão terá acesso a garantias nas compras, além da proteção de compras e proteção de preços. Esse cartão terá a bandeira Visa, isso faz com que mais vantagens exclusivas seja adicionado no cartão através do programa Vai de Visa.

Como solicitar o cartão do Itaú?

O primeiro passo para conseguir ter esse cartão é ter uma renda mensal no valor de R$ 5 mil, depois entre na página oficial do banco Itaú e vá até a opção “Pedir Cartão”, eles vão solicitar o número do CPF. Preencha os campos com todas as informações, leia e concorde com os termos e condições, feito isso envie a sua proposta para uma análise.

E assim que o banco analisar ele vai enviar uma resposta.

