Novidade do WhatsApp promete agradar os usuários em breve

Em nova atualização liberada neste começo de semana, o WhatsApp beta agora começou a trabalhar com novas ferramentas para formatação de texto. A novidade chega anos após o mensageiro liberar as opções de itálico ou negrito, por exemplo.

Segundo informações, a melhoria por enquanto tem sido testada na versão desktop, mas há indícios de que em breve ela também estará disponível para Android e iOS.

Começando pela primeira opção, ela foi desenvolvida para facilitar a vida dos desenvolvedores. A “Code Block” permite que o usuário possa compartilhar linhas de código dentro do WhatsApp sem que o texto fique quebrado, por exemplo.

Guia definitivo de como enviar imagens em alta resolução pelo WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Segunda grande novidade do WhatsApp.

Uma segunda novidade que tem sido testada pelo WhatsApp é chamada de “Quote”. Essa ferramenta permite que o usuário possa se referir a mensagens ou respostas específicas de um bate-papo e será uma boa opção em grupos.

E não menos importante, temos também a opção de criar lista de itens. Ou seja, uma boa ajuda para quem costuma fazer a lista do supermercado enviando mensagens para si dentro do WhatsApp.

Por enquanto, as três ferramentas ainda não podem ser acessadas por todos os usuários beta, mas isso deve mudar dentro dos próximos dias.

Em outra frente, o WhatsApp tem testado pesquisas nos grupos de anúncios da comunidade e também liberou a ferramenta de enviar fotos em HD.

Novidades do WhatsApp em 2023

WhatsApp ganha recurso de compartilhamento de tela durante videochamada.

O WhatsApp lançou um novo recurso que permite o compartilhamento de tela durante chamadas de vídeo. Esse recurso está disponível para dispositivos Android, iOS e Windows. A nova funcionalidade visa aproximar o WhatsApp de outras plataformas de videochamada, como Zoom, Teams e Skype.

A novidade permite compartilhar a tela de um aplicativo específico ou a tela inteira do celular. Segundo a Meta, dona do WhatsApp, esse recurso é útil para diversas situações, como trabalhar em documentos, mostrar fotos, planejar viagens, fazer compras online com amigos e ajudar outras pessoas com tarefas.

O passo a passo para compartilhar a tela no WhatsApp

Ao iniciar uma videochamada no WhatsApp, toque no ícone “Compartilhar”, localizado na parte inferior do app; Escolha compartilhar um app específico ou a tela inteira; Os participantes da videochamada verão a seguinte mensagem: “(nome da pessoa) iniciou o compartilhamento de tela”

Novidades para empresas que usam o aplicativo WhatsApp Business

O aplicativo para empresas WhatsApp Business não para de crescer.

Segundo o CEO da Meta, dona do WhatsApp, já são mais de 200 milhões de empresas usando o WhatsApp Business. Só no Brasil, 5 milhões de pequenas e médias empresas usam o WhatsApp Business e 60% das principais marcas já migraram para a API do WhatsApp, a conta empresarial do canal.

