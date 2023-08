Você pode ter uma fatia de R$ 7 MILHÕES esquecidos e não sabe disso

Já imaginou entrar na sua conta antiga e perceber que tem dinheiro esquecido lá? É isso mesmo que você leu. É verdade, tem bilhões de reais esquecidos nos bancos, e quem sabe parte desse dinheiro pode ser seu. Seja valor alto ou baixo, vamos te explicar abaixo no texto como conseguir recuperar esse dinheiro, caso você tenha esquecido no banco.

Como consultar e saber se tenho dinheiro esquecido. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Dinheiro esquecido no banco

Já podemos destacar que não é dinheiro de graça e sim referente a valores que pessoas esqueceram em instituições financeiras devido ao fechamento de conta com saldo disponível, tarifas ou obrigações relativas a operações de crédito, cotas de capital, recursos não procurados em relação a consórcio e assim por diante.

Ou seja, se o dinheiro ficou esquecido foi por algum motivo, então tem pessoas que esqueceram desde centavos até uma quantia em valor alto. Ao total, são R$ 7 bilhões de dinheiro esquecido. Por isso veja abaixo como recuperar o seu.

Como recuperar o dinheiro esquecido?

1: Descobrir se você tem valores no banco

O primeiro passo é fazer uma consulta para saber se você está entre os sortudos que esqueceram dinheiro banco, por isso entre no site do Banco Central com seus dados como CPF ou CNPJ e faça a consulta, veja se o seu nome consta na lista.

2: Sistema de valores a receber (SVR)

Caso tenha feito a consulta e o seu nome consta na lista, agora você vai precisar entrar na página do Sistema de Valores a Receber (SRV). Lembrando que ele também é um serviço da plataforma do Banco Central e direcionada para o dinheiro esquecido. NO entanto, para isso vai ser preciso ter uma conta do gov.br nível prata ou ouro.

3: Descobrindo o valor

Na página do Sistema de Valores a Receber (SRV), tem como verificar o valor que tem para resgate e também se tem valores esquecidos de familiares já falecidos.

Veja também: Como pegar sua fatia de R$ 119 milhões HOJE (dinheiro esquecido no FGC)

4: Solicitando o saque

Na página, assim que verificar ao valor vai perceber que ao lado tem uma opção “Solicitar por aqui”, clique nela e preencha os dados que eles pedem. Uma observação, esse botão com essa opção só vão aparecer se a instituição financeira tiver feito uma parceria com o Banco Central para o resgate desses valores.

5: Após solicitar

Caso tenha feito o pedido, basta somente aguardar o dinheiro cair na conta, o prazo estimado é de 12 dias úteis.

Não deixe de consultar pois você pode ter dinheiro esquecido nos bancos e vai que é uma quantia boa!

Veja também: Nova consulta ao Sistema Valores a Receber? Veja se você ainda tem dinheiro esquecido