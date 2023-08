O que é a 5ª força do Universo, que pode ser revelada em breve?

Os seres humanos lidam com inúmeras tarefas todos os dias, porém, há quem nunca se esqueça de pesquisar a respeito de temas que acabam sendo repletos de mistérios e podem, ou não, ter muito a ensinar. E o Universo, sem sombra de dúvidas, merece imenso destaque dentro desse contexto.

Não é de hoje, por exemplo, que as pessoas se interessam por saber se existe vida em outros planetas, assim como não é de hoje que existem pessoas focadas em entender quais são as forças que mantêm o Universo em pleno funcionamento, sem nenhum tipo de colapso que seja conhecido.

E este último grupo, especificamente, irá gostar muito de conhecer o que os próximos tópicos deste conteúdo têm a dizer.

Os estudos acerca do Universo estão longe de acabar | Imagem: Greg Rakozy / unsplash.com

A respeito das forças que existem no Universo

Sempre houve especulação a respeito de existir, ou não, uma 5ª força no Universo. Porém, agora, mais do que nunca, é possível que a resposta que comprova as teorias a respeito deste assunto esteja mais próxima de ser encontrada. E isso ocorre pelo fato de que os cientistas em atuação no Fermilab estão comandando investigações a respeito.

De modo geral, por sinal, é possível afirmar que, por hora, existem somente 4 forças fundamentais no Universo que são reconhecidas. 3 delas, especificamente, são a força eletromagnéticas e, também, as forças nucleares que duvidem-se em forte e fraca, sendo que todas elas são explicadas com base no modelo padrão utilizado na física de partículas.

A 4ª força, por sua vez, é a matéria escura ou gravidade, uma substância que, segundo se acredita no meio científico, constitui cerca de 27% de todo o Universo, segundo o The Guardian.

Mas, e a 5ª força, afinal?

Bem… Segundo os pesquisadores, o momento de determiná-la está cada vez mais próximo.

Inclusive, Brendan Casey, que atua como o principal cientista do Fermilad, afirmou à famosa BBC que um território completamente novo está sendo explorado, com um padrão de precisão nunca visto antes.

De modo geral, os pesquisadores creem que em aproximadamente 2 anos já será possível determinar se esta outra força existe, ou descartar a ideia de uma vez por todas.

Os experimentos a respeito desta temática tão interessante foram feitos dentro das instalações do acelerador de partículas do próprio Fermilab, tendo como base os mésons, que são partículas subatômicas mais pesadas que os elétrons.

Os detalhes a respeito da possível 5ª força existente no Universo

Na Europa, existe um trabalho similar ao que ocorre no Fermilab, e ele está atrelado a ainda mais detalhes sobre a possível existência de uma 5ª força.

No continente europeu, porém, a pesquisa é feita a partir do Grande Colisor, sempre observando o comportamento dos mésons e as medições, para checar o alinhamento com a previsão feita.

Jon Butterworth, que trabalha como professor na renomada University College London, a inexistência desse alinhamento poderia vir a ser um claro sinal de que há uma partícula desconhecida fazendo parte do experimento. E ela, certamente, seria a portadora da chamada 5ª força do Universo.

