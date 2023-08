A ideia do Banco Central de implementar uma plataforma centralizada e totalmente integrada, promete simplificar o acesso a serviços financeiros e informações, além de ter o potencial de remodelar a forma como as atividades financeiras são conduzidas no cotidiano, oferecendo maior conveniência e eficiência aos usuários. Entenda melhor como deve funcionar o ‘superapp’ e qual a previsão de lançamento.

Banco Central planeja fim dos apps de bancos com criação de plataforma única. | Foto: Reprodução.

Banco Central vislumbra ‘super aplicativo’

No decorrer de um painel realizado durante o Fórum de Gestão Empresarial da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, apresentou uma visão empolgante sobre o futuro do sistema bancário no Brasil.

Campos Neto trouxe à tona uma inovadora proposta que poderia revolucionar a forma como as pessoas se relacionam com suas instituições financeiras, lançando as bases para um cenário potencialmente transformador. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre a inovação que está nos planos do Banco Central.

O impacto do ‘superapp’

A iniciativa em destaque envolve a concepção de um abrangente “superapp”, uma plataforma centralizada que proporcionaria aos usuários uma experiência única e integrada no que diz respeito às suas atividades bancárias. Esse conceito, se concretizado, implicaria em uma mudança significativa no paradigma das transações financeiras, reunindo uma série de serviços e informações que, anteriormente, estavam dispersos em diversos aplicativos e plataformas.

Unificação de dados bancários

Chamado temporariamente de “agregador financeiro”, esse inovador projeto tem como principal propósito a consolidação de todas as informações bancárias em um único serviço, um feito que é impulsionado, em grande parte, pela crescente adoção do conceito de open banking. Sob essa abordagem, a necessidade de interagir com múltiplos aplicativos para acessar diferentes instituições financeiras se dissiparia, promovendo uma experiência mais coesa e integrada para os usuários.

O objetivo por trás do super aplicativo é estabelecer uma plataforma onde todos os detalhes relevantes das contas bancárias convergem, simplificando assim o gerenciamento e visualização das informações financeiras de maneira centralizada. O presidente do Banco Central expressou sua esperança de que os primeiros passos para a implementação desse “superapp”, que pode ser comparado a uma “carteira digital” oficial, estejam em andamento até o término de 2024.

Unificação a favor do consumidor

É importante destacar que essa concepção não só busca oferecer uma plataforma centralizada para os usuários, mas também almeja fomentar uma concorrência mais saudável entre instituições financeiras e fintechs. Como resultado, os consumidores poderiam se beneficiar de uma competição direta por taxas de juros mais vantajosas, todas facilmente comparáveis em um único espaço.

Além disso, a rivalidade para proporcionar os investimentos mais atrativos para os recursos dos clientes também entraria em jogo, potencialmente ampliando as opções disponíveis para o público em geral.

