Quais são os sintomas da insuficiência cardíaca, a condição de Faustão

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, enfrenta um quadro grave de insuficiência cardíaca desde 2020, e, recentemente, foi internado no Hospital Albert Einstein, onde passa por diálise e recebe medicamentos para manter seu coração funcionando. A diretoria do hospital confirmou que Faustão já está na fila de espera para um transplante de coração. A seguir, entenda mais detalhes sobre o que é a insuficiência cardíaca, quais os sintomas e como ela ocorre.

O apresentador Fausto Silva precisará passar por um transplante de coração. | Foto: Divulgação / Band

Faustão e a insuficiência cardíaca

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou em nota, que o apresentador Fausto Silva precisará passar por um transplante cardíaco, após complicações de uma insuficiência cardíaca.

Segundo nota do hospital, onde o apresentador já está internado há 16 dias, a insuficiência cardíaca de Faustão evoluiu, resultando na realização de diálise e na administração de medicamentos para otimizar a função cardíaca. A seguir, entenda o que é, de fato, uma insuficiência cardíaca, como ela surge e quais os sintomas.

Entenda o que é Insuficiência Cardíaca

A insuficiência cardíaca, também denominada insuficiência cardíaca congestiva, é caracterizada pela incapacidade do coração em bombear uma quantidade suficiente de sangue para satisfazer as demandas do corpo. Em decorrência disso, líquidos podem se acumular nos tecidos, incluindo pulmões e pernas.

As causas da insuficiência cardíaca

A insuficiência cardíaca pode ser originada por várias causas, tais como doença arterial coronariana, histórico de ataque cardíaco, pressão arterial elevada, valvulopatias, doença cardíaca congênita, cardiomiopatia, endocardite, miocardite e diabetes.

Sinais e Sintomas

Os sintomas de insuficiência cardíaca nem sempre são óbvios, sendo que algumas pessoas em estágios iniciais podem não apresentar sintomas visíveis. Por vezes, os sinais podem ser erroneamente interpretados como parte do processo de envelhecimento. Contudo, a manifestação de sintomas como falta de ar, inchaço nas pernas, fadiga, problemas respiratórios noturnos, inchaço abdominal, tosse com catarro espumoso, aumento da micção noturna, confusão e dificuldades de memória podem indicar a presença da condição.

Fatores de Risco

Alguns indivíduos têm maior predisposição a desenvolver insuficiência cardíaca do que outros. Embora a ocorrência não possa ser prevista com certeza, a identificação dos fatores de risco e o acesso precoce a tratamento médico são estratégias valiosas para controlar a condição. Esses fatores incluem hipertensão, histórico de ataque cardíaco, anomalias nas válvulas cardíacas, cardiomiopatia, histórico familiar de doença cardíaca e diabetes.

Processo de Diagnóstico

Somente um médico pode diagnosticar a insuficiência cardíaca e determinar o grau de sua evolução. O processo envolve uma análise do histórico médico, histórico familiar, estilo de vida e um exame físico completo, abrangendo coração, pulmões, abdômen e pernas. Para confirmar o diagnóstico, testes como ecocardiograma, eletrocardiograma (ECG), radiografia de tórax, teste de esforço, cateterização cardíaca e acompanhamento da fração de ejeção são frequentemente empregados.

Entenda as opções de tratamento para o caso



Terapia de Ressincronização Cardíaca

Para pessoas cujas câmaras cardíacas inferiores não se sincronizam, aumentando a carga sobre o coração, a terapia de ressincronização cardíaca (TRC) pode ser benéfica. Esse procedimento, que utiliza um dispositivo implantável similar a um marca-passo, emite impulsos elétricos para coordenar os batimentos cardíacos, melhorando a capacidade de bombeamento do coração.

Adoção de Estilo de Vida Saudável

Mudanças no estilo de vida, como cessar o tabagismo, limitar a ingestão de sódio, perder peso e gerenciar o estresse, podem ser recomendadas pelo médico. Essas mudanças contribuem para aliviar os sintomas e reduzir a pressão sobre o coração.

Medicamentos para o Coração

Diversos medicamentos são empregados no tratamento da insuficiência cardíaca, incluindo inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), betabloqueadores, anticoagulantes e diuréticos. Geralmente, uma combinação de medicamentos é prescrita para otimizar o tratamento.

Cirurgia Cardíaca

Em casos em que a insuficiência cardíaca é causada ou agravada por válvulas cardíacas enfraquecidas, a cirurgia cardíaca pode ser considerada para reparar ou substituir a válvula. Nos casos mais graves e irreversíveis, o transplante cardíaco pode ser uma opção a ser considerada.

É essencial destacar que a conscientização dos fatores de risco, busca por tratamento precoce e adesão ao plano terapêutico podem contribuir para um melhor controle e qualidade de vida diante da insuficiência cardíaca.

A situação de Fausto Silva, neste momento

O apresentador Fausto Silva segue internado no Hospital Albert Einstein, onde passa por diálise e recebe medicamentos para manter seu coração funcionando, além de estar com seu coração ligado a um equipamento que ajuda no bombeando do sangue para o órgão. A diretoria do hospital confirmou que Faustão já está na fila de espera para um transplante de coração. A fila para transplantes coloca como prioridade casos como idade do paciente e gravidade do estado de saúde.

O Comunicado Oficial do Hospital Albert Einstein

“Em agosto, Fausto Silva foi admitido no Hospital Israelita Albert Einstein para tratar sua insuficiência cardíaca, uma condição que vem sendo acompanhada desde 2020. No momento, ele está sob cuidados intensivos, com agravamento da condição, o que levou à indicação de um transplante cardíaco. O paciente está submetido a diálise e requer medicação para aprimorar a eficácia do bombeamento do coração. Ele já foi incluído na fila de transplantes, supervisionada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que considera critérios como tempo de espera, tipagem sanguínea e gravidade do quadro”.

Último episódio do programa e mudança de comando

Em junho deste ano, Fausto Silva abdicou da apresentação de seu programa na Band após um período de um ano e meio. A partir desse momento, seu filho e a jornalista Anne Lottermann tomaram a frente da atração. O último episódio foi transmitido na última sexta-feira e contou com um episódio gravado e inédito, no qual Fausto se uniu aos seus três filhos no palco.

