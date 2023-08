Este é o SUV que faz 20 km/l na cidade com todo mundo no carro

SUV econômico – Nas extensas vias engarrafadas do Brasil, onde a monotonia dos veículos reina, surge uma nova proposta que promete não apenas quebrar a uniformidade visual, mas também apresentar uma eficiência energética invejável. Estamos falando do Kia Niro, que promete revolucionar a forma como vemos os híbridos.

Se você está em busca de um SUV, considere esta opção para economizar no combustível. Foto: divulgação

SUV promete gasto reduzido de combustível

Em meio a este cenário que muitas vezes se apresenta tedioso, o Kia Niro destaca-se não apenas pelo seu design inovador, mas também por sua eficiência no consumo. De acordo com dados fornecidos pelo programa de etiquetagem do Inmetro, o automóvel entrega uma performance urbana que beira os 20 km/l, registrando 19,8 km/l nas cidades e 17,7 km/l em rodovias, números surpreendentes, especialmente se considerarmos sua faixa de preço.

Veja também: TERROR das oficinas: 5 carros que nunca quebram

A fórmula mágica por trás dessa eficiência está na combinação bem orquestrada de seu motor 1.6L com injeção direta e o propulsor elétrico. Juntos, estes motores liberam 141 cv e 27 kgfm de torque, operando com um câmbio de dupla embreagem de seis velocidades. Porém, a performance não é creditada apenas à mecânica. O design esbelto da carroceria não tem apenas o objetivo estético. Seu coeficiente aerodinâmico é de apenas 0,285, superando até mesmo muitos sedãs e cupês renomados. E seu peso, 1.394 kg, é relativamente leve para um carro híbrido, reforçando a noção de que a harmonia entre design e engenharia contribui significativamente para sua eficiência energética.

Aqueles que buscam um toque adicional de personalização ficarão encantados com a opção de pintura em dois tons. A Coluna C, por exemplo, pode ser escolhida em uma cor que faça um contraste marcante com a cor principal da carroceria. Mas, além da estética, esse detalhe também tem uma função prática: colabora para a aerodinâmica do veículo, auxiliando na obtenção desse coeficiente de arrasto tão impressionante.

Contudo, a inovação não se limita à estética ou à performance na estrada. A tecnologia empregada no Kia Niro também avança para o interior do veículo. O painel, adornado com iluminação indireta, destaca-se pela moldura que integra os instrumentos digitais com uma central multimídia de última geração. Logo abaixo das saídas de ventilação, um display multifuncional permite aos usuários controlar o sistema de ar-condicionado de duas zonas ou até mesmo o rádio. E para os aficionados por gadgets, um carregador de smartphone por indução agrega ainda mais modernidade ao conjunto.

Mais detalhes sobre o modelo

O interior do Niro é sinônimo de funcionalidade. Os bancos dianteiros foram desenhados com ressaltos que funcionam como cabides para casacos, enquanto entradas USB estrategicamente localizadas nas laterais servem àqueles acomodados no banco traseiro. Segurança, claro, não é um item opcional. O veículo vem equipado com o pacote ADAS Kia Drive Wise, que oferece recursos como assistente anticolisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção de faixa, entre outros.

O espaço interno é outro ponto forte do Niro. Seu generoso entre-eixos de 2,72 metros proporciona conforto para todos os ocupantes. Os bancos revestidos em Altaica Biossintético, material derivado de folhas de eucalipto, não só garantem o conforto, mas também reforçam o compromisso da Kia com a sustentabilidade.

Em relação às versões disponíveis no mercado brasileiro, temos a EX, cotada a R$ 208.990, e a SX Prestige, com valor de R$ 243.990. Ambas trazem uma lista robusta de equipamentos, sendo que a versão topo de linha inclui adicionais como seletor do câmbio rotativo e teto solar, dentre outros.

Assim, em meio ao trânsito das cidades brasileiras, o Kia Niro surge como uma lufada de ar fresco, unindo eficiência, tecnologia e design de forma magistral.

Veja também: Desligou o carro com o ar-condicionado ligado? Veja o que acontece