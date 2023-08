Estas famílias receberão até R$ 710 do governo ainda esta semana

O pagamento do mês de agosto referente ao programa social Bolsa Família volta a ser pago hoje, dia 21 de agosto, depois da pausa referente aos finais de semana. O banco da Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável por fazer esses repasses vai fazer o pagamento para os beneficiários com inscrição NIS final 2.

O programa Bolsa Família é o maior de todos do Governo Federal que atende atualmente cerca de 20 milhões de famílias. Vale ressaltar que esses pagamentos são feitos conforme a tabela de pagamentos atualizada.

veja os beneficios extras do Bolsa Família para as famílias. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Valores a mais do programa Bolsa Família que as famílias irão receber

R$ 142 – pago para cada pessoa da família, de qualquer idade

– pago para cada pessoa da família, de qualquer idade R$ 600 – valor mínimo da parcela, só recebe menos quem estiver dentro da Regra de Proteção

– valor mínimo da parcela, só recebe menos quem estiver dentro da Regra de Proteção R$ 150 – Benefício Primeira Infância, disponibilizado para cada criança de zero a seis anos

– Benefício Primeira Infância, disponibilizado para cada criança de zero a seis anos R$ 50 – Benefício Variável Familiar, disponibilizado para cada gestante e para cada criança e adolescente de 7 a 18 anos.

Vale ressaltar que uma família que não atenda aos requisitos dos valores adicionais e somente a soma dos integrantes da família de R$ 142, o Bolsa Família vai repassar o valor de R$ 710 para as famílias que tem 5 pessoas.

Cadastramento do Bolsa Família

Para ser participante do maior programa social do Governo Federal, existem duas exigências que são básicas, e a principal é referente a renda familiar mensal, ou seja, é requisitado que a pessoa tenha renda familiar de até R$ 218 por membro familiar. Não podemos esquecer de informar que é necessário ter inscrição no Cadastro Único para as famílias de baixa renda ter acesso a esses programas sociais.

O cadastro pode ser feito nos postos de atendimento da assistência social de cada cidade.

Benefícios que são liberados pelo cadastro no CadÚnico

BPC – Benefício de Prestação Continuada

Auxílio Gás

Bolsa Família

Tarifa Social de Energia Elétrica

Minha Casa, Minha Vida

Identidade Jovem (ID Jovem)

Isenção da taxa de inscrição do Enem

Programas Cisternas

Carteira do Idoso

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda

Telefone Popular

Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição em Concursos Públicos

Crédito Instalação

Carta Social

Serviços Assistenciais

Programa Brasil Alfabetizado

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural

Programa Nacional de Reforma Agrária

Programa Nacional de Crédito Fundiário

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Água para Todos

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental)

Bolsa Estiagem.

