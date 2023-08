Nubank ALERTA! Cancelamento de cartões em massa é real? Verdade choca

Considerado simplesmente um dos principais bancos digitais em atuação no Brasil, o Nubank tem adotado diversas iniciativas para ver seus clientes livres de golpes financeiros e, no último dia 7, segunda-feira, adotou uma mudança que surpreendeu os clientes que não abrem mão do uso dos cartões virtuais. Muitos até mesmo ficaram confusos, por se tratar basicamente de um cancelamento automático.

Mas o que de fato caracteriza a mudança em questão?

Existe um bom motivo por trás do cancelamento de cartões do Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo a mudança anunciada pelo Nubank

Embora muitas pessoas não saibam, este banco de fato já tem um serviço voltado para a criação do cartão digital para compras online. E cada pessoa pode utilizá-lo quantas vezes quiser, optando pela exclusão do mesmo quando desejar.

No início de agosto, porém, foi feito um anúncio que deixou diversos usuários confusos, estando ele ligado a uma modalidade na qual o cartão virtual “deixa de existir” depois de 24 horas: terminado esse período, o cartão de crédito simplesmente se torna inválido, sem que o cliente tenha que acessar o app do banco para excluí-lo.

Mas, não há motivo para pânico. Afinal, embora tenha criado esta modalidade, o Nubank ainda mantém disponível o cartão virtual tradicional. A novidade é voltada basicamente para quem quer fazer alguma compra pontual, sem deixar seus dados expostos.

E isso, consequentemente, auxilia para que as tentativas de golpe sejam menores.

Não se trata exatamente de uma novidade do mercado

Um “ponto negativo” deste novo cartão virtual do Nubank está ligado ao fato de que ele não pode ser usado para assinar serviços, como as plataformas de streaming, ou mesmo para pagar serviços de uso constante, como os aplicativos de transporte. Para esses casos, o ideal é usar o cartão virtual tradicional.

E vale lembrar que a iniciativa em questão não é necessariamente uma novidade no mercado financeiro, considerando que o Itaú, por exemplo, chegou na frente no que diz respeito aos cartões de validade temporária.

Agora, porém, é a vez dos fãs do Roxinho aproveitarem essa camada extra de proteção, sempre lembrando que ela deve ser usada em compras pontuais.

E, o melhor: o Nubank exige que apenas 4 passos sejam seguidos, na hora de utilizar a novidade.

São eles:

1. Abrir o app e acessar “Meus Cartões”;

2. Escolher a opção “Criar cartão virtual temporário”;

3. Digitar a senha de usuário, composta por 4 dígitos;

4. Selecionar “Ver Dados”, colocar a senha novamente e, então, checar as informações do respectivo cartão que foi criado.

Vale lembrar, mais uma vez, que esta nova solução do Nubank foi criada para casos de compras pontuais, e que o cartão de fato será excluído automaticamente depois de 24 horas.

Assim sendo, além de colaborar para que seus clientes não acabem virando vítimas de golpes financeiros, o famoso banco digital também acaba incentivando uma rotina de compras que ajuda cada usuário a ter mais controle sobre suas finanças.

