Algum deles dará certo! 6 truques para aumentar o limite do Nubank (2023)

Maior limite no Nubank – Quando se fala em cartão de crédito, é comum que em algum momento, o usuário busque meios para ampliar seu limite, especialmente em momentos de gastos mais expressivos. O Nubank, gigante no ramo de fintechs, oferece possibilidades para esse tipo de ampliação, e hoje iremos mergulhar em dicas eficientes para quem busca tal extensão.

Aprenda a aumentar o limite no Nubank

O Nubank, reconhecido por sua modernidade e facilidades no segmento bancário, fornece aos seus usuários uma interface intuitiva em seu aplicativo, disponível para sistemas Android e iOS. Por meio desta plataforma digital, os clientes têm acesso a uma série de informações valiosas, como o valor total da fatura, a data de vencimento, e claro, o limite atual de seu cartão. A praticidade está na ponta dos dedos: pelo próprio aplicativo é possível solicitar um aumento de limite. Caso essa ampliação já esteja pré-aprovada, o acréscimo é realizado imediatamente. Vale destacar que esse pré-aprovação é fruto de um relacionamento construído ao longo de meses entre o Nubank e o cliente.

Porém, os interessados devem manter uma série de práticas financeiras saudáveis para garantir que esse aumento seja concedido. O primeiro passo é ter o nome limpo, garantindo que não existam pendências em órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa. Manter o nome limpo e o Score alto, é vital para conseguir créditos no mercado.

A interatividade com o aplicativo Nubank também é uma estratégia. Solicitar crédito, atualizar informações pessoais e financeiras, inclusive com o envio de comprovantes de renda, permite ao banco um entendimento mais profundo sobre a saúde financeira e os hábitos de consumo do usuário. Além disso, o Nubank valoriza a movimentação financeira dentro de sua plataforma. Portanto, o uso da opção de pagamento de contas pelo aplicativo pode sinalizar ao banco sua capacidade de gerenciamento financeiro e compromisso com os pagamentos.

Pontos a serem observados

A frequência e a constância no uso do cartão são essenciais. Usar o cartão, mesmo que o limite atual não atenda todas as suas necessidades, demonstra ao Nubank um perfil ativo de consumo. Naturalmente, pagar faturas em dia, ou até mesmo antecipadamente, constrói uma imagem de confiabilidade perante a instituição.

Em relação ao período necessário para que ocorra o aumento de limite, é comum que o Nubank demande, em média, seis meses de observação do comportamento financeiro do cliente. Esse tempo permite que a instituição colete dados significativos, tanto de gastos quanto de hábitos de pagamento.

O processo de ampliação do limite do Nubank não é envolto em grandes mistérios. Ao aliar um uso consciente e regular do cartão com a atualização constante das informações e uma boa gestão financeira, os usuários têm a possibilidade de elevar seu poder de compra, aproveitando ainda mais as vantagens oferecidas por um dos maiores nomes das fintechs no Brasil.

