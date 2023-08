Golpistas estão aproveitando ESTE detalhe do Nubank para roubar dinheiro

Fique atento aos golpes no Nubank – Clientes do Nubank enfrentam uma nova ameaça. Golpistas têm se aproveitado da euforia em torno da Nucoin, a criptomoeda recém-lançada pela instituição, para executar esquemas fraudulentos que vêm chamando a atenção das autoridades. A sofisticação destas fraudes traz à tona a constante necessidade de vigilância e atualização por parte dos usuários, diante da crescente gama de estratagemas criados pelos criminosos.

Golpistas visam clientes do Nubank com esquema envolvendo a Nucoin. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nubank faz alerta aos clientes

A Nucoin foi apresentada ao mercado em março e sua disponibilização para a base de clientes da fintech aconteceu recentemente, em agosto. Logo na sua estreia, a moeda digital demonstrou um impressionante desempenho financeiro, com uma valorização de 2.000%, colocando-a em destaque no cenário das finanças digitais. No entanto, essa rápida ascensão também trouxe consigo um foco indesejado: a atenção dos fraudadores.

De acordo com informações do GeckoTerminal, uma renomada ferramenta de monitoramento de criptoativos, sete pools de liquidez foram identificados operando com versões falsificadas do ativo digital do Nubank. Um destes pools, denominado Nucoin/BUSD, operando na plataforma PancakeSwap v2, chegou a movimentar cerca de 30 mil reais em apenas um dia, atingindo mais de 100 mil em liquidez. Contudo, o ativo, que aparentemente prometia grandes retornos, era na verdade um sistema conhecido como honeypot – uma armadilha que retém os fundos dos investidores, garantindo o acesso a estes recursos somente para quem criou o contrato fraudulento.

E o Nucoin/BUSD não foi o único esquema descoberto. Outro pool de liquidez que simulava a moeda digital do Nubank foi o NUCOIN/WBNM. Este, em contrapartida, apresentou uma desvalorização acentuada de 69,65% e, em apenas 24 horas, viu sua liquidez ser quase totalmente drenada. Até meados de agosto, os recursos disponíveis para negociação nesse pool mal superavam a marca de mil reais.

Fraude

Dentro deste contexto, é válido destacar que seis dos sete pools fraudulentos identificados foram criados na plataforma BNB Chain. Esta plataforma, que por si só é legítima, possui características de baixa interação que acabam por facilitar as ações dos fraudadores. No entanto, é crucial frisar que, embora os golpistas tenham utilizado a blockchain para seus fins ilícitos, a tecnologia em si não é a culpada, mas sim um meio que foi deturpado.

Esta recente onda de fraudes relacionadas à Nucoin é um lembrete pertinente sobre a importância da cautela ao operar no mercado de criptoativos. Mesmo com a crescente popularização e as promessas de altos retornos, é fundamental que os investidores estejam sempre atentos, buscando informar-se e proteger-se contra os riscos associados a esses investimentos.

Finalizando, fica o alerta: na era digital, a atenção deve ser redobrada. Golpistas estão em constante evolução, buscando brechas e oportunidades para atuar. A informação e a prudência são, sem dúvida, as melhores armas contra essas ameaças.

