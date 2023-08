Vai começar! Confira se sua restituição do imposto já está no 4º lote

Conforme anunciado pela Receita Federal em maio deste ano, os repasses relativos à restituição do Imposto de Renda de 2023 (IR 2023) serão divididos em cinco grupos distintos e o quarto e penúltimo lote do repasse deve acontecer até o final do mês de agosto. A seguir, veja o cronograma completo de pagamentos e entenda em qual lote você poderá estar.

A Receita Federal anunciou que o 4º lote de restituição do Imposto de Renda será pago em breve, despertando a expectativa dos contribuintes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Receita deve liberar penúltimo lote neste mês

Conforme divulgado pela Receita Federal, os reembolsos referentes ao Imposto de Renda de 2023 (IR 2023) serão distribuídos em cinco lotes distintos. O desembolso do primeiro lote teve início em 31 de maio, seguido pelo segundo em 30 de junho e o terceiro em 31 de julho. Dois lotes adicionais permanecem pendentes, podendo ainda ocorrer lotes extraordinários.

Datas serão divulgadas com antecedência

Para oferecer um intervalo de consulta antes do pagamento, a Receita adotará sua prática habitual e disponibilizará a verificação dos lotes com antecedência de aproximadamente uma semana. Nesse sentido, aqueles que declaram poderão conferir a inclusão no quarto lote a partir da semana seguinte, a partir do dia 24 de agosto.

Cronograma completo da Restituição do IR 2023

Confira as datas de desembolso dos lotes restantes:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Entenda a ordem de pagamento conforme critérios da Receita

O critério prioritário para a distribuição das restituições, alinhado com a data de submissão, abrange as seguintes categorias:

Indivíduos com idade igual ou superior a 80 anos; Idosos a partir de 60 anos, pessoas com incapacidades e acometidos por enfermidades graves; Contribuintes cuja principal fonte de renda derive do ensino; Declarantes que optaram pela declaração pré-preenchida e aqueles que elegeram o reembolso via Pix; Outros contribuintes;

Restituição por Pix

Uma inovação para o Imposto de Renda de 2023 é a possibilidade de os contribuintes receberem os reembolsos via Pix. Aqueles que optarem por essa modalidade de recebimento devem registrar a chave do Pix em conformidade com o CPF do titular da declaração enviada à Receita Federal.

