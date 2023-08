Já foi liberado? 4º lote da restituição do IR é o último ou não? Entenda o que precisa

A pauta de restituição do Imposto de Renda 2023 é um assunto bastante ainda comentado, como ela já está disponível e pode ser consultada a qualquer momento, dessa vez é o pagamento referente ao quarto lote, e muitos contribuintes estão ficando ansiosos com essa nova liberação de valores a receber.

Lembrando que para os contribuintes que estavam na lista de prioridades, esse pagamento já foi efetuado, o restante são os que não cumprem nenhuma exigência de preferência. Ou seja, para saber o status da sua declaração e também os possíveis valores que pode receber é preciso fazer a consulta. Acompanhe o texto abaixo para aprender um pouco mais sobre o assunto.

confira como consultar a sua restituição do imposto de renda. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como fazer a consulta da restituição do Imposto de Renda?

Para saber como está o processo da sua declaração e também se tem algum valor da restituição para receber é necessário realizar uma consulta da restituição, segue o passo a passo e faça sem precisar sair de casa:

Entre no site da Receita Federal e clique em “Imposto de Renda”

Selecione “Consultar restituição” e “Começar”

Informe número de CPF, data de nascimento e ano de envio do documento

Se for contemplado a mensagem que aparecerá é “Na fila de restituição”.

Quantos lotes a restituição do IR tem?

Ao total são cinco lotes. Os primeiros que são contemplados são idosos acima de 60 anos, ou pessoas que tenha doença ou moléstia grave e também que tem como principal fonte de renda o magistério.

Já o segundo lote é para pessoas que preencheram a declaração pré-preenchida e escolheram a forma de pagamento da modalidade PIX para receber esse valor da restituição.

O terceiro lote ficou para as pessoas com prioridade legal, somando um total de 5,6 milhões de contribuintes. E o quarto lote será para todos os contribuintes que fizeram a declaração do Imposto de Renda 2023 a partir do final de março, as pessoas que também fizeram o preenchimento mais tarde recebem o valor mediante a essa ordem.

Veja também: COMEÇOU! Novo lote do Imposto de Renda está na sua conta; confira quanto

Acabei caindo na Malha Fina, e agora?

Se consultar e perceber que o seu nome caiu na Malha Fina da Receita Federal, isso vai implicar diretamente em algumas séries, desde as medidas administrativas até os processos judiciais. Lembrando que você pode ter o CPF bloqueado e pagar uma multa de 0,33% ao dia, limitando a 20%.

Esse tipo de pendência pode ser resolvido no próprio site da Receita Federal, o contribuinte consegue ter acesso aos dados do motivo que fez o documento ser retido.

Veja também: 4º lote da restituição do IR já pode ser consultado? Veja como funciona