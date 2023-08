Coceira na palma da mão? Este é o significado secreto

Em algum momento da vida, é muito provável que qualquer pessoa perceba uma peculiar coceira na palma da mão. E, não raramente, há quem atrele isso à questão financeira (muitas pessoas dizem que a mão certa coçando é sinal de que o dinheiro está por vir, por exemplo).

Porém, existe também um lado esotérico que vale a pena ser considerado. E ele, por sua vez, afirma que a coceira em questão tem ligação direta com a energia dos famosos chakras.

É possível afirmar, portanto, que a coceira na palma da mão tem seu significado, conforme será explicado a seguir.

A coceira na palma da mão pode ser mais benéfica do que se imagina | Imagem: Luis Quintero / unsplash.com

O que pode significar a coceira na palma da mão

Existem diversas crenças que afirmam que sentir a palma da mão coçando é um bom sinal, enquanto que outras afirmam que esta coceira representa um período no qual situações consideravelmente complicadas serão vividas.

Mas, além destas superstições, há também um significado bem mais oculto, a respeito do qual nem todas as pessoas têm conhecimento. Ocorre que, segundo diversas fontes, o fato de esta parte do corpo começar a coçar de forma repentina está diretamente ligado ao universo e ao fluxo de energia.

De acordo com diversos especialistas, as palmas das mãos coçando estão relacionadas fortemente ao fluxo de energia que transita pela mente e pelo corpo e, neste caso, é inevitável se fazer uma comparação entre esta parte do corpo e os chacras.

Em poucas palavras, pode-se dizer que, quando esta coceira se faz presente, por ser por conta da mudança de energia que envolve o indivíduo. Esse seria, afinal, o significado oculto deste contexto, sendo importante frisar que as mãos mantêm ligação com o chamado plexo solar, que se relaciona com a proteção das finanças e da segurança de modo geral e, também, com os chakras do coração.

Coceira na palma da mão direita e na palma da mão esquerda: entendendo a diferença

Agora, depois do que foi mencionado acima, é preciso falar a respeito do que significa a coceira na palma de cada mão.

Caso essa coceira apareça na mão direita, por exemplo, acredita-se que seja por que existem energias externas bloqueadas. Ou seja: há problemas desconfortáveis, que exigem que decisões sejam tomadas, sendo que elas irão representar uma mudança significativa na vida do indivíduo. Porém, por outro lado, esta coceira também pode estar ligada à chegada de dinheiro, para a abertura de um período de abundância e prosperidade.

Já no caso da coceira na palma da mão esquerda, trata-se de um quadro ligado principalmente à intuição feminina e a energia da mesma. Inclusive, se ela aparecer “do nada”, é um sinal de que o universo está tentando dar algo ligado ao amor romântico, às emoções e, também, ao bem-estar de modo geral.

E, para receber todas essas bênçãos e boas vibrações, a pessoa deve simplesmente aceitar a respectiva energia feminina e, ainda, deixar se levar pela vida, de forma leve.

