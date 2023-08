CNH: motoristas recebem notícia que pode mudar tudo

Um novo Projeto de Lei deve alterar os processos necessários para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Hoje em dia, somente quem possui a habilitação para Exercer Atividade Remunerada (EAR) precisa realizar a avaliação psicológica.

Porém, pode ser que todos os motoristas, independentemente do tipo de habilitação, precisem realizar a avaliação psicológica todas as vezes em que precisarem realizar a renovação.

Entenda a mudança da renovação da CNH

O autor do projeto, pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro, de maneira a incluir a avaliação psicológica preliminar e complementar, uma vez que o país é um dos maiores em números de acidentes de trânsito.

Foi justificado também que a mudança da CNH com dados significantes: são mais de 33 mil mortes por ano decorrentes de acidente. E, segundo ele, uma das maiores preocupações sobre esses incidentes é o fator humano.

Como está o processo de renovação da carteira de motorista hoje?

Atualmente, os motoristas devem realizar o processo de renovação em até 30 dias após o vencimento previsto na CNH. Após este prazo, o condutor está sujeito a receber multa de R$293,46, sob infração gravíssima, além de 7 pontos na carteira.

Quais são os períodos para renovação de CNH?

10 anos aos condutores com menos de 50 anos;

5 anos aos condutores com 50 a 70 anos;

3 anos aos condutores de 70 anos ou mais.

Além disso, o único exame médico e de visão, é obrigatório hoje em dia. Já o psicológico é realizado para os que possuem atividade remunerada, além de o toxicológico, que é direcionado para CNHs dos tipos C, D e E.

O que é a CNH?

Atualmente, existem 5 categorias da CNH. A Carteira Nacional de Habilitação, como conhecemos hoje, existe desde 1994, e é o documento que atesta a aptidão de condutores ao volante.

Sua emissão é cercada por diversas regras e por um processo extenso, porém extremamente necessário para que a segurança do motorista, dos seus passageiros e dos outros agentes no trânsito seja garantida.

Além de servir como documento de identidade, a CNH traz informações quanto às categorias de veículos aos quais o condutor está apto a dirigir, dentre uma lista que vai desde ciclomotores, as “cinquentinhas”, até ônibus e veículos com acoplamento.

A Carteira Nacional de Habilitação é um documento de caráter obrigatório para aqueles que desejam estar ao comando de um veículo, e a sua falta ou não conformidade pode gerar consequências também na esfera penal, ou seja: dirigir sem carteira é crime.

A partir de agora você confere todas as categorias de CNH e suas respectivas regras de condução e requisitos para a emissão.

Categorias da CNH: veículos permitidos, regras e requisitos

Categoria A – Motocicletas, motonetas e triciclos

Categoria B – Carros, picapes e vans

Categoria C – Caminhões, caminhonetes e vans de Carga

Categoria D – Ônibus, micro-ônibus, vans de passageiros

Categoria E – Treminhão, ônibus articulados, veículos com trailers

Categoria PID – Permissão Internacional.

