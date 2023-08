Simpatia ou higiene? Tem gente que joga 1 palito de fósforo no vaso sanitário; por quê?

Alguns banheiros possuem um odor persistente que não sai com nenhum produto de limpeza. Contudo, existe uma maneira natural de combater o odor sem precisar recorrer a produtos que além de não serem eficazes, podem prejudicar a saúde das pessoas.

Pra quem não sabe, o palito de fósforo pode ser a solução para seus problemas. Entenda como funciona.

Veja como 1 palito de fósforo pode combater o odor no banheiro (foto:divulgação)

Por que tem pessoas jogando palito de fósforo no vaso sanitário?

Sabe aquele odor que fica no vaso sanitário e não quer sair de jeito nenhum? A solução pode estar num palito de fósforo.

Isso acontece porque eles ajudam a neutralizar odores desagradáveis no banheiro com a ajuda do enxofre presente na cabeça do palito de fósforo. Ao acender um fósforo, o enxofre é liberado, neutralizando todo o odor da privada,

Após acender o fósforo pode descartá-lo no vaso sem preocupação. Não causará danos no encanamento.

Veja mais: Água oxigenada tem utilidades incríveis para o dia a dia da sua casa

Mais dicas para eliminar odores no banheiro

Saiba aqui mais dicas naturais e baratas para eliminar odores do seu banheiro de forma simples, eficaz, rápida e econômica.

Utilize óleos essenciais

Já pensou em jogar algumas gotas de óleo essencial no seu vaso sanitário? Não? Pois saiba que essa prática pode ser muito útil para eliminar cheiros indesejados no seu banheiro.

Aposte nos óleos de limão, eucalipto e lavanda.

Use pout-pourri

Pout-porri é uma mistura de flores e ervas secas, que trazem um cheiro super agradável para seu banheiro.

Basta colocar um recipiente com pout-porri perto do vaso sanitário ou em um radiador para que o calor ajude na liberação dos aromas e, assim, consiga neutralizar qualquer tipo de odor.

Mantenha seu banheiro sempre limpo e arejado

Nenhuma dessas dicas pode funcionar se seu banheiro estiver sujo e abafado. Por isso é importante manter a limpeza dele em dia. Banheiros são locais propícios para a proliferação de micróbios e bactérias, o que reforça a necessidade de mantê-lo sempre higienizado. A sua saúde e dos demais moradores da casa agradece.

Veja mais: Ciência revela quais são os peixes mais saudáveis para sua alimentação

O poder do sal na limpeza de vasos sanitários

O sal é uma substância muito eficaz para a limpeza de vasos sanitários. Sabia? Ele tem o poder de desinfetar de maneira completa e ainda eliminar bactérias mais resistentes. Apenas 100 gramas de sal já são suficientes para limpar sua privada.

Após jogar tal quantidade de sal no vaso sanitário, é necessário esperar a água do vaso descansar por duas a três horas. A reação química causada pelo sal dissolverá os resíduos persistentes e deixará seu banheiro mais branco e livre de manchas.

Aproveite essa dica para ter um banheiro mais limpo, higiênico e com sensação de frescor duradoura. E tudo isso, sem gastar muito, usando produtos que você já tem em casa ao invés de gastar com vários produtos de limpeza que nem sempre trarão o resultado almejado.