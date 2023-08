Cuidado! É por isso que sua panela de pressão pode EXPLODIR

A panela de pressão é muito importante para ter em sua cozinha. Com esse utensílio doméstico é possível fazer feijão, carne de panela, canjica, dentre vários outros alimentos, de forma a reter mais os nutrientes e tornar a comida mais nutritiva e saudável. Isso acontece pois ao usar menos líquido do que outros métodos, como fervura, por exemplo, menos nutrientes são retirados da comida e descartados com a água.

Porém, apesar dos benefícios, é preciso ter cuidado ao utilizá-la para que não ocorra acidentes em casa como uma explosão ao cozinhar as refeições.

Saiba aqui o que podem causar isso para evitar problemas como esse em casa.

O que pode causar a explosão da sua panela de pressão

Esses são alguns cuidados para evitar acidentes com a panela de pressão.

Sempre verifique a válvula de segurança!

Sempre antes de usar é necessário se certificar de que a panela de pressão está com a válvula de segurança funcionando corretamente. Caso esteja entupida ou danificada, ela pode liberar o excesso de pressão, causando um acidente.

Não pode encher demais a panela!

Se a panela estiver muito cheia pode bloquear a válvula de pressão, impossibilitando que o vapor escape. Assim, a pressão interna pode acabar aumentando demais. Portanto, não pode encher a panela mais do que dois terços de sua capacidade.

Não pode esquecer de usar a borracha de vedação!

A borracha de vedação evita que o vapor escape da panela e garante que a pressão seja mantida no nível adequado. Caso apresente danos, pode causar um acidente. Por isso, cuidado!

Ajuste o fogo corretamente!

Ao cozinhar com o fogo muito alto, a pressão pode aumentar rapidamente. Enquanto com o fogo muito baixo, a comida pode não cozinhar da forma adequada. É primordial ajustar o fogo para que a panela fique com a pressão desejada e mantenha a pressão constante durante o cozimento do alimento.

Siga as instruções do fabricante!

Por último, mas não menos importante! Siga as instruções do fabricante, pois cada panela pode possuir regras diferentes para um bom funcionamento. Por isso é importante sempre ler o manual de instrução para evitar erros que podem acarretar em um acidente. Afinal, a segurança precisa vir sempre em primeiro lugar.

Alimentos que ficam melhor na panela de pressão

Agora que você já sabe como utilizar a panela de pressão, é hora de conhecer os alimentos que ficam mais saborosos ao serem cozinhados nela. São eles:

Carne de panelas com batatas

Pra ficar melhor é sempre bom usar alcatra, coxão mole ou patinho. A carne na panela de pressão fica mais macia e saborosa.

Filé de frango

Para quem prefere carne branca, fazer o filé de frango na panela de pressão é uma opção mais saudável.

Arroz e sopas

Ao fazer o arroz e sopas na panela de pressão sua refeição ficará pronta muito mais rápido: em menos de meia hora.

