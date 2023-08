Meu INSS: muita gente não sabe, mas é assim que você faz um raio-X em sua conta na internet

As inovações tecnológicas têm desempenhado um papel fundamental ao acelerar os processos e facilitar o acompanhamento das etapas envolvidas nas burocracias relacionadas à previdência. Essa evolução tem resultado em uma série de conveniências para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com base nisso, ensinaremos a seguir a melhor maneira de conduzir uma consulta junto ao Meu INSS.

O raio-X do INSS

Atualmente, os avanços tecnológicos proporcionam agilidade nos trâmites e no acompanhamento dos procedimentos relacionados à previdência. Consequentemente, diversas facilidades foram concebidas para oferecer suporte aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com isso em mente, iremos, a seguir orientar você sobre como realizar uma consulta junto ao INSS. É essencial compreender que tal ação é de de grande importância para quem busca se planejar e se manter atualizado sobre o progresso de cada fase de sua solicitação.

Alternativas para Realizar a Consulta no INSS:

Inicialmente, vale destacar que o INSS é a instituição encarregada da administração, supervisão e pagamento de aposentadorias e outros benefícios sociais aos cidadãos brasileiros. Ele, em parceria com o Governo Federal, gerencia as contribuições efetuadas pela população, com o propósito de preservar o sistema previdenciário nacional. De acordo com estatísticas oficiais, aproximadamente 30 milhões de indivíduos são beneficiários desse sistema.

Anteriormente, as consultas ao sistema eram viabilizadas apenas de forma presencial, por meio dos postos distribuídos pelo país. No entanto, esse método de atendimento caracterizava-se por sua lentidão e burocracia. Atualmente, graças à modernização, os aposentados podem recorrer a uma alternativa mais ágil e livre de filas exaustivas: o acesso online.

Isso implica que o procedimento requer apenas um dispositivo eletrônico e conexão com a internet. Assim, o usuário pode optar entre o atendimento virtual e o presencial, dependendo de suas necessidades.

Serviços Disponíveis pela Internet

É relevante ressaltar que o portal “MEU INSS” oferece uma gama diversificada de recursos. Essa plataforma foi desenvolvida pela Previdência Social com o intuito de simplificar a vida dos muitos segurados do INSS. No “MEU INSS”, é possível acessar mais de 90 serviços de forma digital, além dos oferecidos pela plataforma “gov.br”.

Neste texto, iremos direto a questão do acompanhamento de solicitações, mas é válido mencionar que também se pode calcular contribuições, solicitar extratos de pagamento, simular valores de aposentadoria, agendar perícias médicas e localizar postos de atendimento.

Aprenda o passo a passo para realizar o acesso:

Aprender o passo a passo para efetuar uma consulta no INSS é valioso. Acompanhe os passos a seguir:

Primeiro Passo

Inicialmente, acesse o site oficial da instituição. Na página da Previdência Social, escolha o serviço que deseja utilizar, adequando-o ao tipo de processo que você deseja consultar.

Segundo Passo

Em seguida, ao clicar na opção “Acompanhar Pedido”, você será redirecionado para um formulário. Nesta etapa, será necessário fornecer o número do benefício, data de nascimento, nome do beneficiário e número do CPF.

Terceiro Passo

Após preencher as informações solicitadas, digite o texto de validação de dados sugerido e clique em “Visualizar”. Com as informações corretas, você poderá conferir o status do benefício.

Outros Serviços Online Disponíveis:

Além do acompanhamento de solicitações, o MEU INSS disponibiliza uma variedade de serviços online, tais como:

Emissão da Carta de Concessão;

Consulta do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

Requerimento de aposentadorias e outros benefícios;

Alteração do método de pagamento para conta-corrente;

Emissão de certidão de tempo de contribuição;

Geração de extrato de pagamentos;

Simulação de aposentadoria;

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);

Emissão de Declaração de Benefício do INSS;

Declaração de Contribuinte Individual (DRSCI);

Emissão da Guia de Pagamentos (GPS);

Localização de agências;

Envio de documentos digitalizados;

Prova de Vida Digital;

Requerimento de salário-maternidade;

Recursos e revisões;

Resultado de Benefício por Incapacidade.

