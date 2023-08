Benefício para preparar alimentos disponível HOJE (18); valor maior que 106,99

O benefício social mais esperado pelos brasileiros que se encontram em extrema pobreza será liberado finalmente nesta semana. Para este mês, o esperado é que mais de 5 milhões de beneficiários estejam elegíveis para receber o saldo em suas contas, um número que segue inalterado nos últimos meses. É importante destacar que não é necessário efetuar qualquer tipo de solicitação para obter o benefício, desde que os dados cadastrados no CadÚnico estejam atualizados. Saiba mais detalhes sobre o auxílio do governo federal, logo abaixo.

Vale-Gás será liberado na próxima sexta-feira (18). Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefício será pago nesta semana

O início dos pagamentos de mais uma etapa do Auxílio-gás está prestas a começar em todo o país, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. A retomada dos repasses está programada para acontecer já na próxima sexta-feira (18).

Para este mês de agosto, a expectativa é que mais de 5 milhões de beneficiários estejam aptos a receber o saldo em suas contas, um número que se mantém praticamente inalterado nos últimos meses. É importante destacar que não é necessário efetuar qualquer tipo de solicitação para obter o benefício.

Leia mais: Governo libera lista de antecipação do Auxílio Gás; veja se você está nela

Entenda os valores e requisitos

Quanto aos valores a serem pagos, o governo federal estabeleceu o montante de R$ 108 para todos os participantes do programa, informação disponível no aplicativo oficial do Bolsa Família.

Em relação aos requisitos para receber o Auxílio-gás, é imprescindível possuir uma conta ativa e atualizada no Cadastro Único (Cadúnico) e apresentar uma renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 660). Além disso, é necessário compartilhar a residência com ao menos um membro beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Calendário de repasses do Auxílio-Gás

As datas dos pagamentos foram detalhadas da seguinte forma: o recomeço dos repasses está marcado para a próxima sexta-feira (18). No entanto, a data exata de recebimento depende do Número de Identificação Social (NIS).

Por exemplo, aqueles com NIS final 1 receberão o benefício já na sexta-feira (18), enquanto os com NIS final 2 o receberão na segunda-feira (21), seguindo esse padrão até o NIS final 0, com pagamento programado para a quinta-feira (31).

Movimentação de valores através do Caixa Tem

Quanto à movimentação dos saldos do Auxílio-gás, não há necessidade de deslocamento, uma vez que é possível realizar as operações através do aplicativo Caixa Tem. O app permite o pagamento de contas, transferências para outras instituições bancárias e a geração de códigos para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e pontos de atendimento Caixa Aqui.

Leia também: Novos brasileiros receberão o Vale Gás em agosto; veja a lista