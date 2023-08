Instagram ficará completamente diferente (e você nem vai perceber)

O Instagram é um aplicativo muito famoso e utilizado no Brasil. Muitas pessoas gostam de conversar pelo direct. Você já passou por uma situação a qual está conversando com uma pessoa e repente ele não responde mais, e a conversa só volta somente no outro dia? Se isso já aconteceu com você, saiba que você pode ter sido uma vítima da revolução silenciosa que está acontecendo no aplicativo da empresa Meta.

veja o modo silencioso do Instagram. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entenda o que está acontecendo com o Instagram

São poucos usuários do Instagram que perceberam essas mudanças, pois o aplicativo começou a adotar um novo modo de controlar essas notificações da conversa, é de fato o modo silencioso já é o queridinho de muitos, ou seja, está se tornando bem comum o público escolher essa categoria.

Por mais que ele foi lançado no mês de janeiro, somente no mês de junho ganhou uma proporção global, segundo informações oficiais que foram fornecidas pelos usuários do Instagram.

Um ponto desse novo recurso é que ele permite que alguns contatos escolham quando o aviso de modo silencioso vai ser exibido, além disso cria também a possibilidade de uma função “não perturbe” para contatos específicos dentro do próprio aplicativo.

Quando o contato ativa o modo silencioso em uma conversa, isso faz com que ele não receba mais notificações para mensagens dentro daquela conversa, lembrando que não é uma configuração restrita a um grupo de contatos, no entanto se aplica a uma única conversa.

Se você é uma pessoa que está tentando iniciar uma conversa com alguém que ativou essa nova função do Instagram (modo silencioso), as mensagens podem realmente passar despercebidas.

Veja também: Cuidado para não perder tudo no Instagram com o novo golpe

Tranquilidade no Instagram

É um recurso que muitas pessoas gostaram, já que o Instagram é um aplicativo que usam diariamente, também querem ter uma ferramenta útil para conseguirem gerenciar uma certa tranquilidade e privacidade no bate-papo. Além disso, essa nova função também pode ser usada para evitar interrupções frequentes, como em grupos, pessoas a qual você não deseja conversar ou nem conhece.

Ou seja, quando isso acontecer com você, um amigo que parece que está calado no Instagram, lembre-se dessa função. Essa revolução ainda está em andamento, porém é essencial estar as mudanças e configurações que as redes sociais implementam para aumentar a segurança, privacidade, autonomia, e entre outros.

Por mais que o Instagram já seja considerado um aplicativo que muitas pessoas estão migrando e que já tenha várias opções de funcionalidades, ainda sim com o crescimento da internet e com a popularização da tecnologia, eles sempre estão tentando revolucionar algumas ferramentas das redes socais para proporcionar uma melhor experiência aos usuários.

Veja também: Instagram Web oferece mais praticidade; aprenda a usar