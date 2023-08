Auxílio para cesta básica maior que R$ 189,90: quem pode pedir em agosto

Segundo dados da Ação da Cidadania, são cerca de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O combate a fome e pobreza ainda permanece dentro do programa Bolsa Família que vai iniciar os pagamentos desse mês de agosto nesta sexta-feira (18) e tem criado expectativa aos beneficiários.

Os primeiros que vão receber os repasses são os beneficiários que tem inscrição do último dígito de NIS 1 – Número de Identificação Social. Esse repasse chama atenção também para o valor mínimo que é pago para toda família de R$ 600,00 incluindo também a atenção para a cesta básica que está sendo distribuída em outros municípios do Brasil. Acompanhe a leitura para saber mais.

os governos estaduais têm pagado o valor de R$ 200 para os moradores. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pagamento do Bolsa Família no mês de agosto

Como destacado, o pagamento começa nessa sexta (18) e vai até o dia 31, confira:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

Valor da cesta básica

Dentro do processo de combate à fome e também a desigualdade social, os governos estaduais têm pagado o valor de R$ 200 para os moradores para auxiliar. Vale destacar que esse benefício não é pago pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) a qual é o responsável pelos repasses do programa Bolsa Família.

Apenas 4 entre 10 famílias tem o acesso pleno à alimentação. O beneficiário do programa Bolsa Família que deseja ter acesso à Cesta Básica de R$ 200,00 é preciso se dirigir até o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo da cidade e solicitar o aporte social.

Cada município gerencia cada família para verificar quem pode receber os valores da cesta básica. Acessando a plataforma do Cadastro Único (CadÚnico), os governos estaduais e municipais conseguem ter acesso e informações pessoais e financeiras sobre cada composição familiar e seu estado de vulnerabilidade para oferecer o benefício. Normalmente, a família que recebe o Bolsa Família recebe à Cesta Básica, caso o município tenha.

Segundo informações da Dieese. No mês de abril deste ano, o custo da cesta básica da cidade de São Paulo se destacou em primeiro lugar sendo mais cara entre as 17 capitais, chegou a custar R$ 794,68. Em suma foi um aumento de 1,59% em relação ao mês de março.

