Quer cancelar sua conta no Caixa Tem? Veja como fazer isso HOJE (17)

Se você é um cliente Caixa Tem, quer cancelar sua conta e ainda não sabe como, é muito fácil.

Trata-se de uma conta social digital, que foi aberta automaticamente pela instituição financeira para depósito do auxílio emergencial.

Porém, é uma conta que também serve para pagamento do abono salarial, PIS, seguro desemprego e Auxílio Brasil.

O aplicativo que também pode ser usado como conta corrente, permite que o titular movimento até R$5 mil reais por mês, pagar boletos online, fazer transferências, recargas telefônicas, e outros serviços bancários.

Se mesmo assim você quer encerrar, saiba mais como fazer esse cancelamento acompanhando o texto abaixo.

Se você quer cancelar sua conta no Caixa Tem, fique atento. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Posso encerrar minha conta Caixa Tem online?

Sim. Não só online como também por ligação gratuita via telefone. Porém, para o fechamento de vínculo com qualquer banco, o mais recomendado é fazer uma solicitação formal.

A solicitação formal é quando o titular da conta vai até a instituição financeira, entregando uma carta e solicitando o protocolo – número deve ser guardado para comprovar o encerramento caso exista alguma cobrança indevida.

Para aqueles que possuem algum débito com o banco, não é possível o fechamento da conta. Já os cidadãos que estão em dia com a Caixa, o encerramento deve ocorrer em até 30 dias.

Encerrar conta Caixa Tem pelo telefone

Mesmo que a orientação seja que o titular da conta se dirija até o banco , é possível solicitar o encerramento da conta Caixa Tem pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou Ouvidoria.

SAC: 08007260101

Ouvidoria: 0800-725-7474

Lembrando que não é cobrado taxa alguma e é importante estar com os documentos pessoais em mão, como Cadastro de Pessoa Física (CPF) número da conta Caixa Tem.

Encerrar conta Caixa Tem pelo aplicativo

O encerramento da conta Caixa Tem só pode ser feito de forma presencial ou por meio da Ouvidoria e SAC, ou seja, pelo aplicativo está opção não está disponível. Porém, a instituição financeira já alegou através de nota, que será disponibilizada a possibilidade de encerramento em novos canais.

O que é o Caixa Tem?

O CAIXA Tem foi feito para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias.

Com ele, você tem uma conta digital gratuita para usar no dia a dia. Pode receber e mandar dinheiro com Pix, poupar, pagar contas e boletos, fazer recarga de celular, contratar seguro, pagar na maquininha, fazer empréstimos e saque sem cartão. Além disso, com o seu cartão de débito virtual, você pode fazer compras pela internet, pagar suas compras no seu aplicativo de entrega ou de vídeo e música preferido e transferir dinheiro pelo WhastApp.

O aplicativo CAIXA Tem é leve e é compatível com praticamente todos os aparelhos celulares. A navegação consome pouca internet e é compatível com as redes de celulares disponíveis. O CAIXA Tem também é inclusivo e oferece acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

