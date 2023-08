Aprenda a fazer o recadastramento do CadÚnico e escapar dos bloqueios

Desde o início do ano, sabemos que o programa social do Governo Federal Bolsa Família vem passando por modificações desde quando Lula assumiu a presidência do Brasil. Recentemente, começou um processo de recadastramento do programa destinado as pessoas que têm inscrição na plataforma do Cadastro Único.

A plataforma do Cadastro Único (CadÚnico) é um sistema responsável por registrar os beneficiários dos programas sociais e também onde o o governo tem acesso a todas as informações das famílias de baixa renda que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Mangaratiba, que fica no Rio de Janeiro, é a responsável por fazer esse recadastramento.

O recadastramento é obrigatório?

A reposta é sim! Todos os inscritos no programa que desejam continuar recebendo o benefício do Bolsa Família é obrigatório a fazer o recadastramento, se por acaso o participante não fazer esse processo ele pode ser bloqueado ou cortado do mesmo.

Um alerta também para os beneficiários que já fizeram o recadastramento, é necessário ficar atento e sempre manter os dados atualizados para não correr o risco de ser excluído do programa social.

Inclusão digital dos documentos

Um ponto diferente nesse processo é a solicitação de inclusão digital dos documentos de todos os beneficiários, será como uma parte integral do procedimento e isso vai implicar em fazer um novo recadastramento para conseguir se adaptar a essas mudanças.

Especificamente no Rio de Janeiro, os locais e datas para esse recadastramento são:

14/08: Cras Muriqui

21/08: Cras Itacuruçá

28/08: Cras Praia do Saco

04/09: Cras Serra do Piloto

11/09: Cras Bela Vista

18/09: Cras Sahy

25/09: Cras Conceição de Jacareí

Como o programa teve sua retomada em alguns aspectos com o governo de Lula, as famílias que têm apenas uma pessoa, passaram por uma revisão bem detalhada no começo do ano, mas elas também podem fazer o recadastramento.

Para fazer esse processo, a pessoa precisa ir até em um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – mais próximo da sua cidade, levar RG com foto, CPF e o comprovante de renda e residência.

Calendário Bolsa Família em agosto

Lembrando que as famílias que já estão com os dados totalmente atualizados o programa Bolsa Família já vai começar o pagamento nesta sexta-feira (18). Veja o calendário abaixo:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto.

