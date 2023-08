Pode comemorar com o INSS! Grande notícia acaba de sair

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já disponibilizou as datas em que aposentados e pensionistas vão receber seus pagamentos, causando alívio em muitos beneficiários que andavam inseguros sobre quando finalmente iriam receber. Se você quer saber exatamente quando isso vai acontecer, continue lendo abaixo e confira o calendário oficial já divulgado.

INSS trás boas notícias aos aposentados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou as datas de pagamento para aposentados e pensionistas, proporcionando a esses beneficiários informações cruciais sobre o momento em que receberão seus pagamentos.

Segundo informações do Ministério da Previdência Social, um total aproximado de 37 milhões de beneficiários, entre aposentados e pensionistas, será atendido com pagamentos ao longo do ano de 2023. É importante ressaltar que essas datas variam de acordo com o valor do benefício concedido.

Enquanto aqueles que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos depositados em diferentes datas, os beneficiários com rendimentos superiores ao valor mínimo nacional de R$ 1.320 seguirão um cronograma distinto.

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo (atualmente R$ 1.320), os pagamentos estarão disponíveis entre os dias 25 de agosto e 08 de setembro. Por outro lado, os beneficiários que recebem valores acima do salário mínimo poderão retirar seus pagamentos entre os dias 1º e 8 de agosto.

A estimativa é que cerca de 37 milhões de pessoas recebam seus benefícios durante esse período de pagamento. O INSS alocou recursos na ordem de R$ 3 bilhões para a realização desses pagamentos. Portanto, é essencial que os beneficiários estejam cientes dessas datas e se organizem para garantir que recebam seus benefícios na data correta.

Quando vou receber?

Muitas pessoas podem se perguntar como descobrir a data exata do pagamento. A resposta é simples: basta verificar o último número do cartão de benefício, excluindo o dígito de verificação após o traço. Para aqueles que têm um histórico de recebimentos anteriores, a data de pagamento seguirá o padrão usual. A sequência de pagamentos é determinada pelo número final do benefício (NB), composto por 10 dígitos no formato 999.999.99 9 -9. O penúltimo algarismo é o que deve ser observado.

Os pagamentos continuarão a ser organizados da mesma forma que nos anos anteriores, de acordo com o último dígito do número do cartão de benefício. Esse calendário também é aplicável aos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e às pessoas com deficiência que recebem auxílios.

Cronograma de repasses do INSS para agosto

Para beneficiários que recebem até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de agosto;

Final 2: 28 de agosto;

Final 3: 29 de agosto;

Final 4: 30 de agosto;

Final 5: 31 de agosto;

Final 6: 1º de setembro;

Final 7: 04 de setembro;

Final 8: 05 de setembro;

Final 9: 06 de setembro;

Final 0: 08 de setembro.

Para beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 1º de setembro;

Final 2 e 7: 04 de setembro;

Final 3 e 8: 05 de setembro;

Final 4 e 9: 06 de setembro;

Final 5 e 0: 08 de setembro.

