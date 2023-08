A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão brasileiro responsável por fiscalizar uma série de produtos e alimentos. Dessa vez a agência realizou um alerta acerca de uma substância presente em uma série de produtos — até mesmo no chiclete e nas vitaminas que milhões de brasileiros consomem diariamente. Descubra que substância é essa e quais os riscos à saúde.

O que tem no chiclete e nas vitaminas para que a Anvisa fique preocupada | Foto de Marvin Meyer na Unsplash

Anvisa faz alerta geral sobre elemento presente em produtos

Existe um elemento em comum em vários setores brasileiros. Desde o setor têxtil ao farmacêutico. E diga-se de passagem, há sua presença até mesmo na construção civil. Trata-se do dióxido de titânio, uma substância que se parece muito com farinha de trigo, em razão de sua composição esbranquiçada.

Esse elemento pode ocasionar uma série de riscos à saúde, essas informações foram confirmadas pela União Europeia há 02 anos atrás — desde então foi proibido pela mesma. No Brasil, a Anvisa está tendo que encarar essa grande missão.

Necessitando criar algumas medidas em relação ao uso da substância nos alimentos. Por mais que há dois anos tenha sido reconhecido o potencial negativado à saúde, nada foi feito em questão. Este elemento é um pigmento branco, que é usado em diversos produtos.

Presente no cimento, no leite em pó ingerido e até mesmo no chiclete. Desde então, os profissionais estão tentando descobrir quais são os efeitos que essa substância pode acarretar para o organismo humano.

Haja vista que para descobrir se há a presença dessa substância nos alimentos ou produtos, é necessário verificar nos índices de ingredientes se há “TITANIUM DIOXIDE”.

Leia mais: O jeito que você acorda define o resto do seu dia; confira como

Quais os riscos à saúde causados pelo dióxido de titânio?

Este elemento que é bastante usado em alimentos processados — como bebidas, sorvetes e até mesmo na confecção de cápsulas de compridos, pode trazer sérios riscos à saúde. Portanto, a grande maioria dos remédios brasileiros acabam ocasionando os malefícios que serão citados — simplesmente pela presença do dióxido de titânio.

Dentre os males que esse agente pode trazer para a saúde, um chamou bastante a atenção dos especialistas. Haja vista que foi confirmado que o elemento é responsável pela quebra das fitas do DNA e gerar danos nos cromossomos.

Logo, algumas síndromes podem ser geradas por causa dele. Outro ponto é que este elemento pode se acumular no rim, fígado, baço e em outras áreas do intestino — como consequência acaba desregularizando o sistema de defesa do organismo.

Portanto, durante este ano a Anvisa está traçando maneiras de reduzir o uso desse elemento em produtos ingeríveis, a fim de evitar possíveis problemas que o consumo desse pigmento pode ocasionar para a saúde humana.

Leia mais: Pepino pode fazer milagres na sua pele; veja os principais