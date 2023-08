Nasa encontra sinais de vida em Marte; entenda a notícia

O planeta Marte, há muito tempo tem intrigado a humanidade com suas paisagens áridas e mistérios cósmicos.

A NASA revelou indícios concretos de que, em tempos remotos, Marte abrigava condições climáticas propícias ao surgimento da vida.

Ao explorar a vasta cratera Gale Crater e suas camadas de sedimentos desde o ano de 2012, encontrou pistas surpreendentes de um passado distante.

Sinais claros de ciclos sazonais úmidos e secos, datados de cerca de 3,6 bilhões de anos atrás, apontam para um planeta Marte que já experimentou variações climáticas semelhantes às da Terra.

Nasa encontra sinais de vida em Marte. | Foto: Reprodução / NASA

Água em Marte?

Os cientistas sugerem que o planeta vermelho, no passado gelado, pode ter passado por uma transformação vulcânica que repentinamente aqueceu sua atmosfera, desencadeando a formação de água líquida.

A época em que rios e lagos fluíam abundantemente em Marte agora parece distante, com a aridez prevalecendo. Porém, rachaduras fossilizadas revelam um passado rico em ciclos sazonais, essenciais para a formação da vida.

Enquanto a Terra é marcada por uma constante renovação geológica, a superfície marciana preserva características antigas.

Um fenômeno particularmente intrigante observado, é a presença de cristais poligonais em um trecho da cratera.

Tais padrões são revelados como rachaduras criadas por inundações seguidas por períodos secos. Esse ciclo, conhecido por ser propício à vida na Terra, deixa sua marca distintiva nas camadas antigas de Marte.

Um estudo recente revela que as rachaduras fossilizadas, formadas há bilhões de anos, poderiam ter gerado um clima semelhante ao da Terra, proporcionando ambientes favoráveis à evolução. O estudo também destaca que a análise desses vestígios oferece uma visão inédita sobre o passado climático do planeta.

O que as características encontradas fornecem para o ambiente?

Especialistas acham que as características observadas fornecem um ambiente potencialmente ideal para a formação de moléculas orgânicas complexas, fundamentais para a vida como a conhecemos.

Vale ressaltar que os períodos de umidade promovem a união de moléculas, enquanto os períodos de seca incentivam reações para formar polímeros, componentes essenciais de biomoléculas como proteínas e RNA.

Tais processos repetidos ao longo do tempo podem ter sido fundamentais para a evolução bioquímica em Marte.

Embora a pergunta sobre a existência passada ou presente de vida em Marte permaneça em aberto, as descobertas do Curiosity desvendaram um capítulo crucial na história do planeta vermelho.

A busca por indícios de vida extraterrestre continua, alimentando a curiosidade humana e desvendando os segredos do vasto universo que nos rodeia.

