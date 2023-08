Adubo caseiro é o inimigo número 1 das folhas amareladas

Adubo caseiro contra folhas amarelas – O panorama de um jardim com plantas de folhas amareladas pode ser desanimador para qualquer amante da natureza. Essa alteração nas folhas, frequentemente, é resultado de erros de manejo ou carências nutricionais. Mas, o que muitos não sabem é que, escondida na despensa de casa, pode estar a solução para trazer de volta a vivacidade das plantas.

Para reanimar plantas com folhas amarelas, uma opção eficaz é usar um adubo caseiro com açúcar, pimenta preta e canela. Foto: divulgação

Receita de adubo caseiro

O delicado equilíbrio entre a quantidade de água, exposição à luz e os nutrientes do solo fazem a diferença na saúde das plantas. No entanto, mesmo com todo cuidado, deslizes podem acontecer, levando a planta a perder sua cor verde vibrante e adotar um aspecto amarelado. De acordo com especialistas em jardinagem, esse fenômeno não se deve apenas a fatores externos como a quantidade inadequada de água ou exposição solar indevida. Muitas vezes, o problema está no solo, especificamente na falta de nutrientes essenciais, como ferro e nitrogênio.

Pensando em formas de remediar esse problema, horticultores e entusiastas de plantas têm buscado alternativas menos convencionais, porém eficazes. E a resposta pode estar em ingredientes simples, facilmente encontrados na maioria das cozinhas. Uma dessas soluções alternativas é um fertilizante caseiro, preparado com ingredientes como açúcar, canela e pimenta-do-reino.

O açúcar, além de sua popularidade nas receitas culinárias, desempenha um papel importante para as plantas. A glicose presente nele auxilia as raízes a assimilar os nutrientes de maneira mais eficiente. Além disso, a pimenta-do-reino, tão apreciada nos temperos, revela-se um potente revitalizador do solo, facilitando sua aeração. Dessa forma, as plantas conseguem absorver os nutrientes com maior facilidade. Já a canela, além de adicionar aroma e sabor aos pratos, demonstra propriedades que repelam pragas, fortalecendo as raízes das plantas e evitando o ataque de formigas, pulgões e outros insetos.

Para aqueles que desejam preparar o fertilizante caseiro, o processo é simples, porém requer atenção. Primeiramente, em uma jarra contendo um litro de água, acrescenta-se três colheres de sopa de açúcar mascavo, mexendo bem até sua total dissolução. Após essa etapa, são adicionadas três colheres de sopa de canela em pó, que também deve ser bem misturada à solução. Por fim, a mistura é finalizada com uma colher de sopa de pimenta-do-reino, sendo tudo homogeneizado até a obtenção de uma solução uniforme.

Dosagem

Quando se trata da aplicação deste fertilizante nas plantas, a dosagem varia de acordo com o tamanho do vegetal. Exemplares menores demandam cerca de ¼ de xícara do preparo, enquanto plantas maiores necessitam de até meia xícara. A recomendação é que essa aplicação seja realizada uma vez por mês, garantindo que as plantas estejam sempre nutridas.

Essa abordagem natural, ao contrário dos produtos químicos convencionais, demonstra o potencial de ingredientes simples em transformar a saúde das plantas. Além de ser uma alternativa econômica, é também uma maneira sustentável de cuidar do jardim, aproximando o homem da natureza e mostrando que, muitas vezes, a solução está bem mais próxima do que imaginamos.

