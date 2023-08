Caixa libera mais de R$ 1899,90 para saque; veja se seu CPF está na lista

Atenção cidadãos brasileiros, uma grande oportunidade de ganhar dinheiro segue disponível na Caixa Econômica Federal. Trata-se do saque de R$1.920 reais que pode ajudar os beneficiários a pagar contas de consumo e adquirir alimentos, além de outros itens necessários para o dia a dia.

Esse valor é, na verdade, a soma do abono salarial do PIS e do ticket mínimo do Bolsa Família. Caso uma família beneficiária tenha um componente que trabalhou em uma empresa privada durante 12 meses no ano-base 2021, é possível sacar R$1.920 (um salário mínimo + R$600).

Caixa libera mais de R$1.899,90 para saque. Veja se você tem direito. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Saque de R$ 1.920: veja as regras

Bolsa Família

Atualmente, os beneficiários do Bolsa Família recebem R$600,00 ,porém, muitos deles têm direito aos adicionais de R$150,00 e R$50,00. Para fazer parte da folha de pagamento, o governo estabelece algumas normas que precisam ser seguidas, sendo elas:

A família precisa ter renda mensal por pessoa de até R$218,00

Estar cadastrada no CadÚnico.

Neste mês, usuários com Número de Identificação Social (NIS) final 1 receberão o benefício no dia 18 de agosto, ou seja, na próxima sexta-feira. É possível conferir o valor da parcela pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Final do NIS Data de pagamento 1 18/08 2 21/08 3 22/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 28/08 8 29/08 9 30/08 0 31/08

Abono do PIS

Além do Bolsa Família, a Caixa também é responsável pelo pagamento do PIS aos trabalhadores de empresas privadas. O prazo para sacar o abono referente acaba em 28 de dezembro, desde que a pessoa se encaixe nas seguintes regras:

Ter trabalhado por no mínimo 30 dias;

Ter ganho remuneração mensal média de até dois salários;

Fazer parte do PIS há pelo menos 5 anos;

Estar com os dados na RAIS.

Para confirmar o direito ao PIS, o trabalhador deve utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível nas plataformas Android e IOS).

