Seu CPF está na lista para receber grande BÔNUS no orçamento do mês?

Lista de brasileiros que podem receber este benefício – Num momento em que os custos de energia e combustíveis se tornam cada vez mais um fardo para famílias de baixa renda, sobretudo as situadas em regiões afastadas dos grandes centros urbanos, uma nova proposta legislativa busca trazer alívio para esses cidadãos. A iniciativa pode se tornar uma revolução para aqueles que residem em locais mais remotos e desconectados do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O projeto de lei do senador Mecias de Jesus propõe auxílio às famílias de baixa renda, aliviando gastos com energia, combustíveis e gás de cozinha, e está na lista de prioridades para aprovação no Congresso. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você está na lista?

Foi no Senado Federal que o senador Mecias de Jesus, representante do Republicanos do Amapá, trouxe à tona um projeto de lei que tem como foco amenizar os encargos financeiros de energia, gás de cozinha e combustíveis para essas famílias. A proposta determina que os beneficiários tanto do programa Bolsa Família quanto do Benefício de Prestação Continuada (BPC) sejam contemplados por essa assistência adicional. Mecias acredita que populações mais afastadas lidam com adversidades que muitas vezes não são percebidas ou compreendidas por quem vive em centros urbanos.

A necessidade desse auxílio se torna ainda mais evidente quando o governo atual, liderado pelo presidente Lula do Partido dos Trabalhadores, apontou, através de seu Ministério do Desenvolvimento Social, um déficit nos recursos destinados ao Auxílio Gás. Nesse cenário, o foco recaiu sobre as famílias que estão devidamente cadastradas no CadÚnico e que atendem aos requisitos necessários para a obtenção desse benefício.

Mas o desafio vai além do gás. Mecias destaca que os preços dos combustíveis e do gás de cozinha são inflados em diversas regiões brasileiras devido à logística complexa de transportá-los por vias malconservadas. Nesse sentido, a importância do Auxílio Gás, ainda que reconhecida, pode não ser o bastante para atender à demanda real dessas comunidades.

Alternativas pelo CadÚnico

No entanto, enquanto o projeto do senador aguarda deliberação no Congresso, há outras alternativas para as famílias cadastradas no CadÚnico. Uma delas refere-se à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), benefício que já pode ser solicitado e que promete descontos que podem alcançar até 65% nas faturas de energia elétrica.

Para acessar a Tarifa Social, os interessados devem estar munidos de alguns documentos essenciais. Entre eles, está o CPF e o número de Identificação Social (NIS), que é fornecido por instituições como o CRAS ou pelo próprio CadÚnico. Além disso, é preciso apresentar uma conta de luz ou, no caso de ausência deste documento, o número da instalação elétrica da moradia. Vale ressaltar que não há impedimento caso a conta esteja no nome de outro indivíduo.

Essas medidas, ainda que em processo de consolidação, representam uma busca contínua por garantir melhores condições de vida para as famílias brasileiras mais vulneráveis. Em um país de dimensões continentais e com realidades tão distintas, iniciativas como essas são fundamentais para assegurar mais equidade e justiça social.

