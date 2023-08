Turismo espacial se torna realidade e já tem primeira missão agendada

Turismo espacial está próximo – Quando a aeronave espacial da Virgin Galactic rompeu os céus, marca-se não apenas um feito histórico, mas também um passo gigante rumo à realização de décadas de sonhos e promessas feitas pelo bilionário britânico Richard Branson.

A incursão bem-sucedida da Virgin Galactic no turismo espacial é um marco significativo para a indústria, permitindo que empresas como essa realizem viagens de exploração além da Terra. Foto: divulgação

Empresa promoverá turismo espacial em breve

A incrível façanha aconteceu na semana passada, com o VSS Unity da Virgin Galactic saindo do solo americano, precisamente de um espaçoporto no Novo México. Acompanhado por uma potente nave-mãe de fuselagem dupla, o avião levou a bordo uma seleção distinta de passageiros. Entre eles estava Keisha Schahaff, uma empresária do ramo de saúde e bem-estar, juntamente com sua filha Anastatia Mayers. Ambas foram reconhecidas como as primeiras viajantes espaciais de Antígua, conquistando seus assentos por meio de um sorteio beneficente. O ex-canoísta olímpico Jon Goodwin, que já havia demonstrado sua força e determinação nos Jogos de Verão de Munique em 1972, foi outro afortunado. Jon se destacou ainda por ser a segunda pessoa diagnosticada com Parkinson a ir ao espaço.

A experiência, como descrita pelos passageiros, foi além das palavras. Mayers não escondeu seu encanto ao relatar a incrível vista da Terra, enquanto Goodwin rotulou o passeio de uma hora como “completamente surreal”. O procedimento, embora técnico, foi repleto de emoção. O VSS Unity, ancorado à VMS Eve, foi lançado como um avião convencional. Uma vez a uma altitude de mais de 12.192 metros, o Unity se desprendeu, acionando seus motores de foguete e alçando voo em direção ao cosmos. Alcançou mais de 80 quilômetros acima da superfície terrestre, uma marca reconhecida pelo governo dos EUA como o limiar do espaço.

Apesar de um voo tão inovador, há debates em torno da verdadeira fronteira entre a Terra e o espaço. Internacionalmente, a linha Kármán, situada a 100 quilômetros acima do nível do mar, é a referência. Contudo, independentemente das terminologias técnicas, a emoção e o impacto deste feito permanecem inalterados.

Esta missão foi singular por diversos aspectos. Antes dela, a primeira missão comercial da Virgin Galactic ocorreu em junho, focada na pesquisa com tripulantes financiados pela força aérea italiana. Agora, esta nova etapa marcou a estreia da empresa ao transportar turistas com interesse puramente na experiência, contrapondo-se a propósitos profissionais. Schahaff e Mayers, que deram grande visibilidade ao Caribe na conquista espacial, compartilharam sua história inspiradora. Keisha, ao recordar suas memórias de infância, disse: “Sendo do Caribe, nunca imaginei que algo assim seria possível”.

Futuro

O futuro do turismo espacial parece brilhante. A Virgin Galactic, que quebrou prazos e enfrentou obstáculos desde sua fundação em 2004, parece ter finalmente entrado em sua era dourada. Com cerca de 800 ingressos já vendidos, muitos deles variando de US$ 250 mil a US$ 450 mil, a expectativa é alta. O CEO Michael Colglazier, em conversa com investidores, destacou os feitos recentes como notáveis e antecipou que uma “nova era de voo espacial humano suborbital” está a caminho.

Antes de 2023, a empresa focou em melhorias, especialmente após imprevistos em voos de teste anteriores. Os planos para o futuro incluem a utilização do VSS Unity e do VMS Eve até pelo menos 2026. Após isso, uma série atualizada de naves, denominada “navios Delta”, promete revolucionar ainda mais o setor.

Por isso, o que a Virgin Galactic fez foi mais do que enviar alguns turistas ao espaço; ela tocou os sonhos e esperanças de inúmeras pessoas, reforçando a ideia de que o céu não é mais o limite.

