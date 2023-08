Escolha frutas maduras e doces sem precisar apertá-las no mercado

É hora de ir às compras no supermercado e você está ansioso(a) para selecionar as frutas mais fresquinhas e saudáveis para a sua dieta. No entanto, é legal saber que apertar as frutas, ao contrário do que muita gente pensa, não é a melhor maneira de saber se estão boas. A seguir, aprenda como escolher as mais saborosas frutas da maneira correta.

Aprenda a maneira certa de escolher as frutas no mercado. | Foto: Reprodução Freepik

Não precisa apalpar!

Chegou o momento de fazer suas compras no supermercado e você está determinado(a) a escolher as frutas mais frescas e saudáveis para a sua dieta. No entanto, é importante entender que, ao contrário do que muitos fazem, apalpar as frutas não é a melhor técnica para determinar sua qualidade.

Além de ser um processo demorado, apertar as frutas pode danificá-las, tornando-as inadequadas para o consumo. Neste guia, compartilharemos dicas valiosas para selecionar os melhores produtos de forma eficiente e prática. Saiba mais, a seguir.

Aprenda a escolher as melhores frutas

Melancia:

Para escolher uma melancia madura, observe as tiras de cor verde-escuro. Se estiverem mais largas, a melancia ainda está verde. A parte verde clara deve predominar para indicar sua maturação. Ao bater levemente na melancia, ela deve estar firme, não oca.

Abacaxi:

Determinar a maturidade de um abacaxi é simples. Se você puxar uma das folhas da coroa e ela se soltar facilmente, a fruta está pronta para ser consumida.

Melão:

A cor do melão indica sua maturidade. Quanto mais esbranquiçado, mais verde ele está. Opte por melões de tonalidade amarela para saborear a fruta em seu ponto ideal.

Abacate:

Um abacate maduro tem uma superfície fosca. Observe também se o talo está se soltando facilmente. Se estiver, o abacate está pronto para ser desfrutado.

Limão:

Limões com casca lisa são os mais indicados, pois têm mais suco. Os limões mais espessos, com casca áspera, ainda estão verdes e devem ser evitados.

Manga:

Ao contrário do hábito comum de apertar mangas, a melhor indicação é escolher as de tonalidade mais clara. Mangas mais escuras e opacas tendem a ser menos maduras.

Maracujá:

A aparência do maracujá pode enganar. Quanto mais enrugado e “feio”, mais polpa ele contém. Evite os maracujás com casca lisa e sem rugas.

Abóbora:

No caso das abóboras, as melhores são as de cor laranja mais escura e que apresentam manchas. Isso indica que estão maduras e prontas para serem levadas para casa.

A seguir, assista o vídeo na íntegra com as dicas:

meu deus eu nunca absorvi tanto conhecimento em 1 minutopic.twitter.com/S3ODBRZiuB — brenda (@brendasafra) August 14, 2023

Agora você está equipado(a) com conhecimento para escolher frutas de alta qualidade de maneira eficiente. Lembre-se de que a aparência e o toque nem sempre conseguem mostrar o ponto ideal em que a fruta está para o consumo. Utilize essas dicas em sua próxima ida ao supermercado para selecionar as frutas mais frescas e boas compras!

