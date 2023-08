Adeus, spam em suas mensagens! Existe como blindar o seu WhatsApp

Para lidar com a quantidade de mensagens indesejadas nos celulares, várias empresas estão trabalhando para criar soluções que realmente funcionem. Recentemente, o WhatsApp, adicionou uma nova funcionalidade que está sendo testada. Essa novidade tem como objetivo tornar os usuários mais seguros, alertando sobre ligações suspeitas ou possíveis tentativas de enganação. Saiba mais detalhes sobre as novas ferramentas, logo abaixo.

WhatsApp blindado

Com o intuito de reduzir a prevalência de spams em dispositivos móveis, várias empresas têm se empenhado em desenvolver soluções efetivas. Recentemente, o WhatsApp, um aplicativo de mensagens que faz parte do grupo Meta, introduziu uma nova funcionalidade que está atualmente em fase de teste beta. Esta iniciativa visa fortalecer a segurança dos usuários ao implementar um sistema de alerta para chamadas suspeitas ou possíveis tentativas de fraude.

O fim do spam no WhatsApp?

A recente inovação chamou a atenção do site WABInfo (sempre ele), que tem acompanhado de perto as atualizações do WhatsApp. O aplicativo de mensagens está experimentando um recurso projetado para oferecer aos usuários uma notificação mais proeminente quando se deparam com ligações arriscadas, especialmente aquelas originárias de números desconhecidos.

Apesar do WhatsApp já possuir mecanismos para denunciar e bloquear contatos considerados prejudiciais, essas opções têm sido relativamente discretas, limitando sua eficácia.

Tela de segurança sobreposta

Essa iniciativa é materializada por meio da “Ferramenta de Segurança”, um componente agora integrado à interface de chamadas. Quando um usuário recebe uma ligação de um número desconhecido, uma sobreposição surge na tela do telefone, apresentando uma lista de recomendações e orientações para lidar com possíveis contatos suspeitos. Além disso, essa ferramenta permite a execução de ações defensivas diretamente da tela de chamada, simplificando a proteção contra interações indesejadas.

Bloqueie e denuncie

A facilidade em bloquear e denunciar contatos é um aspecto central da “Ferramenta de Segurança”. A partir da tela de chamada, os usuários podem optar por bloquear a chamada ou denunciar o contato, o que impede futuras tentativas de contato invasivo provenientes do mesmo número. É importante ressaltar que o autor da chamada não será informado sobre essas medidas defensivas adotadas.

Além das funcionalidades de bloqueio e denúncia, o WhatsApp também incluiu na tela da “Safety

Tool” algumas orientações simplificadas. Ao receber uma chamada de um número desconhecido, recomenda-se que os usuários verifiquem a foto do perfil exibida na tela e o código de área do número de telefone. Embora pareçam gestos simples, essas precauções podem ser eficazes para evitar cair em armadilhas de possíveis fraudadores.

Atualizações recentes focaram na segurança

Nesse contexto, a iniciativa do WhatsApp representa um passo significativo para aprimorar a segurança dos usuários e reduzir o incômodo causado por ligações indesejadas. A implementação da “Ferramenta de Segurança” e suas funcionalidades associadas fornecem aos usuários maior controle sobre suas interações telefônicas e ajudam a construir um ambiente mais protegido e confiável para o uso do aplicativo de mensagens.

