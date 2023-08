Vale-Gás de agosto vem com péssima notícia para os beneficiários

O Vale-Gás também é um benefício muito popular em nosso país e que ajuda pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e é pago pelo Governo Federal pago a cada dois meses pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Vale destacar que esse programa foi criado no ano de 2021 para todas as pessoas que estão com cadastros ativos no Cadastro Único (CadÚnico) para os programas sociais do Governo Federal.

A ideia central do benefício do Vale- Gás foi criada para prover aos cidadãos da baixa renda uma quantia que servia para comprar o botijão de gás de cozinha de 13 kg, porém esse valor é variável e pago pelo banco da Caixa Econômica Federal, pois nesses meses que o programa está sendo ofertado está sendo considerado o preço do Gás liquefeito de petróleo (GLP) que é produzido pela empresa Petrobras e acaba alterando a quantia quando é depositada.

Valor do Vale-Gás esse mês será menor. Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Vale-Gás vai ter redução no valor

No mês de abril, os beneficiários receberam a parcela no valor de R$ 110 como pagamento, porém no mês de junho foram repassado o valor de R$ 109, e agora no mês de agosto o valor da parcela repassada deve ser de R$ 108, conforme o aplicativo do Caixa Tem.

Foi compartilhado também que por conta do teto de gastos, o Governo Federal teve que contingenciar recursos no valor de R$ 1,5 bilhão, e devido a isso o MDS publicou em uma nota nos últimos dias informando que o Vale-Gás continuará sendo pago ainda neste mês de agosto.

Veja também: Vale-Gás de junho: governo libera datas de pagamento; veja a sua

O ministério emitiu uma nota “Ao ser informado do bloqueio, o MDS remanejou o seu orçamento para que não houvesse nenhum prejuízo aos programas e ações do ministério. A única ação orçamentária que neste momento está dentro do bloqueio temporário é o Auxílio Gás. Essa despesa só será executada no mês de dezembro. Não houve, portanto, nenhuma interrupção no programa”.

Ainda conforme as informações da pasta o pagamento referente ao mês de dezembro também será garantido através de um remanejamento de recursos para que os beneficiários não fiquem sem receber os valores nos próximos meses. Hoje em dia são 5,7 milhões de pessoas que recebem do Auxílio Gás que é pago junto ao Bolsa Família nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Veja também: Se não usar, PERDE? Veja o que ninguém falou sobre o Vale-Gás