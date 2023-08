Aposentados e pensionistas: ATENÇÃO! Grande notícia do INSS

Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS já têm à sua disposição as informações sobre as datas de pagamento para o ano de 2023. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou as datas para que os beneficiários possam se programar de acordo. A seguir, apresentamos os detalhes desse cronograma de pagamentos.

INSS adianta calendário

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social, aproximadamente 37 milhões de indivíduos que são aposentados ou pensionistas terão seus pagamentos realizados ao longo deste ano.

As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício. Aqueles que recebem até um salário mínimo, cujo valor está estipulado em R$ 1.320, terão suas remunerações creditadas em datas distintas daqueles que recebem valores superiores ao mínimo nacional.

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, as datas de pagamento estarão distribuídas entre 25 de agosto e 08 de setembro. Por outro lado, os beneficiários com rendimentos acima desse valor poderão sacar seus benefícios entre o 1º e o 8 de agosto.

A previsão é que cerca de 37 milhões de pessoas recebam seus benefícios durante esse período. Para efetuar esses pagamentos, o INSS disponibilizará um montante aproximado de R$ 3 bilhões. É crucial que os beneficiários estejam atentos e organizados para retirar seus benefícios nas datas corretas. Saiba mais detalhes sobre o quando deverá receber, a seguir.

Descubra sua data de pagamento

Determinar a data de pagamento é bastante simples. Basta observar o último número do cartão de benefício, excluindo o dígito de verificação após o traço. Para aqueles que já estão acostumados a receber pagamentos, a data de pagamento seguirá o padrão habitual.

O critério de pagamento é orientado pelo número final do benefício (NB), que é composto por 10 dígitos e tem a formatação: 999.999.99 9 -9. Para encontrar a data, é necessário considerar o penúltimo algarismo (aquele que antecede o dígito).

O cronograma de pagamentos segue a mesma lógica dos anos anteriores, com base no dígito final do número do cartão do benefício. Essa programação também é válida para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e para as pessoas com deficiência.

Cronograma de pagamentos para agosto

Verifique, logo abaixo as datas de pagamento do INSS para este mês:

Benefícios de até 1 salário mínimo:

Número final 1: 25 de agosto;

Número final 2: 28 de agosto;

Número final 3: 29 de agosto;

Número final 4: 30 de agosto;

Número final 5: 31 de agosto;

Número final 6: 1º de setembro;

Número final 7: 04 de setembro;

Número final 8: 05 de setembro;

Número final 9: 06 de setembro;

Número final 0: 08 de setembro.

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Números finais 1 e 6: 1º de setembro;

Números finais 2 e 7: 04 de setembro;

Números finais 3 e 8: 05 de setembro;

Números finais 4 e 9: 06 de setembro;

Números finais 5 e 0: 08 de setembro.

Essas são as informações importantes sobre as datas de pagamento dos benefícios do INSS para 2023. Esteja atento ao seu número de benefício e programe-se de acordo para receber seu pagamento na data correta.

